Aşkı ‘Angut’ kuşu gibi yaşamak

İNSANOĞLU içine düştüğü hayat kavgasında zamanla hangi değerlerini kaybediyor, hiç düşündünüz mü? Aşk, sevgi, sadakat ne kadar önemli manevi değerler değil mi? Bu değerleri sadece insanoğlu olarak kendimiz sahipleniriz. Zannederiz ki aşkı da sevgiyi de sadakati de yalnız dibine kadar biz yaşarız. HAYIR, hiç de öyle değil aslında... Doğada birçok hayvan bizim zannettiğimizin tersine aşkı, sevgiyi ve sadakati sonuna kadar benimsemiş. Bunlardan biri de 'angut kuşu'... Hani, çoğu zaman insanları küçümsemek, hor görmek için teperden tepeden söylenir ya 'Angut' kelimesi... Oysa insanoğlunun sevgi, sadakat ve aşka dair öğreneceği çok şey var Angut kuşundan...

EŞİNİ TERK ETMİYOR

HAYATI boyunca tek eşli yaşayan 'Angut kuşu'nun dişisi de erkeği de eşi öldüğü zaman bile onu terk etmez. Bir yırtıcı hayvan veya eli tüfekli bir avcı ile karşı karşıya gelse dahi gözlerini bir saniye bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmaz. Kendisi de ölene kadar eşinin başucunda hiç bir şey yemeden içmeden öylece bekler... Galiba aşkı, 'Anguttan öğrenmek gerekiyor ne dersiniz?

ASIL ADI 'ANGIT'

'ANGUT' diye bilinse de asıl adı 'Angıt' kuşudur. Tüyleri kiremit renginde olan ördek familyasının en sevimli üyeleri arasında yer alır. Halk arasında, 'Angut' kelimesi 'ahmak', 'aptal', 'bön', 'kaba', 'budala', 'hödük' gibi anlamlarda kullanılır. Kuşun bu ismi muhtemelen rüzgarı kanatlarının arkasına alarak uçarken yanlış iniş yapmasından dolayı yuvarlanarak düşmesiyle aldığı zannedilmektedir. Bu güzel kuşa, halk arasında bilinen argo tabiriyle 'angut' demek haksızlıktır aslında. 'Angut' kelimesi o kadar yerleşmiştir ki dilimize çoğumuz Angut'un bir kuş olduğunu bilmeyiz bile. Dişi veya erkek olsun bütün 'Angut kuşları' son dere ürkek varlıklardır. Buna rağmen eşinin ölüsünün başında bekleyen kuşa elinizi uzatsanız dahi oradan kaçmaz. Hani, bazen deriz ya 'Angut gibi bakmasana' diye... Keşke herkes 'Angut' gibi bakabilse sevdiklerine...

AVLANMALARI YASAK

ÜLKEMİZDE, Trakya'nın Göller Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nde sulak alanlarda yaşarlar. Bir yumurtlama döneminde az 8 en fazla 13 adet yumurta yumurtlayabilirler. Aile hayatlarına çok bağlıdırlar ve bu şekilde uzun süre yaşarlar. Ördekgiller genleri onları su kenarında yaşamaya yönlendirir ve bu yüzden göl ve nehir çevresinde yaşamayı severler. Yuvalarını kaya kenarlarına ve ağaç diplerine ya da kovuklara yaparlar. Solucanlar, bitkiler ve tohumlardan beslenirler. Türkiye'de bu kuşların avlanması kesinlikle yasaktır. ■ NADİR UYSAL