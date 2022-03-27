Eviniz hangi akımın izlerini taşıyor?

İnsanların azami derecede rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri gayesiyle iç mekanların çeşitli unsurlarının uygun bir şekilde bir araya getirilmesine dekorasyon adı veriliyor. Bu kavram 20. yüzyılın başlarında ortaya çıksa da daha eski çağlardan beri insanların yaşadıkları alanları düzenledikleri, dekore ettikleri bilinmektedir. Uygarlıkların sanatsal alanla gelişim göstermesiyle muhteşem yapılar yanı sıra iç süslemeleri ortaya çıkmıştır. Peki sizin tarzınız hangisi?

Art Deko

Aerodinamik ve geometrik tarz ilk olarak 1920 ve 30'larda popülerlik kazandı. Temel özellikleri, keskin yerine yuvarlatılmış köşeler, keskin dikey çizgilerdir. Çıkış noktaları da oldukça çeşitlidir: Kübist tablolar, Kızılderili sanatı, modern makine ve uçak dizaynı gibi. Bu tarzın genellikle kullandığı materyaller de egzotik ağaçlar, plastik laminat, krom ve çelik.

Art Nouveau

Fransa ve Avrupa'da 1800'lerin sonuna doğru ortaya çıkmış bir tarzdır. Kullanılan çizgiler çok süslüdür. Doğa, özellikle de çiçekler, yapraklar, kuşlar ve böcekler bu tarzın ilham kaynağıdır. Bu motifler genellikle asimetriktir. Aynı zamanda uçuşan uzun saçlı, uzun giysili kadınlar da bu tarzın tipik göstergeleridir.

Country Industrial (Kırsal - Endüstriyel) Bu tarz, düz ve parlak endüstriyel yüzeylerle rustik ya da ilkel kır tarzlarının karşıtlığından ortaya çıkar.

English Country (İngiliz kır tarzı) Şık ama aynı zamanda da sıcak bir tarzdır. Yeni ve eskiyi bir araya getirir. Kumaş ama özellikle de basma çok kullanılır. Mobilyalar rahat ve fazla doldurulmuştur. Aksesuarları -kitaplar, mumlar, çiçekler, lambalar ve her türlü aksesuarlardır.

French country (Fransız kır tarzı) İncecik beyaz perdeler, eski bir dolap, meşe ya da çamdan yapılmış çiftlik evi tarzında bir masa, birbirinden farklı boyalı sandalyelerinden oluşan harmanlama Fransız kır tarzını oluşturmaktadır. Kullanılan renkler, mavi, toprak rengi gibi doğal renklerdir. Yüzeyler de gene taş, ahşap, kil gibi doğal materyallerle yapılmaktadır.

Global Yabancı ve egzotik yerlerden alınan etkiyle ortaya çıkan karışımın ürünü olan bir tarzdır. Afrika, Polinezya, Hindistan ve Asya'dan pek çok eşyayı bu tarzın kullanıldığı dekorasyonlarda görmek mümkündür. Global tarzlar genellikle, yerli halkın yaptığı sanatı, hayvan derileri gibi materyalleri içerir.

Memphis Bu tarz, mantıksız, renkli ve genellikle zevksiz olarak nitelenen bir tarzdır. Renk çarpışmaları, oransızlık, sert açı ve kenarlar bu stile özgüdür. Gene de bu tarzın heyecan verici ve eğlendirici olduğu kesin.

Mid-Century Modern (Yüzyıl ortası modern tarz) Yüzyıl ortası modern tarz, 1940'tan 1960'lara kadar olan dönemi yansıtan popüler bir terim. Sade hatlar, ya aerodinamik ya da hiç bulunmayan süsleme bu tarzın özelliklerindendir. İşlevsellik çok büyük önem taşımaktadır.

Arts-n-Crafts

Mission olarak da anılan bu tarz 1800'lerin sonlarından 1920'lere kadar devam etmiştir. Genellikle basit, açık çizgiler, diktörtgen, çoğunlukla büyük şekiller ve görünen eklemler bu tarzın özelliklerindendir. Arts-n-Crafts, makine teknolojisiyle el işini birleştiren ilk stildir.

Minimal Her şeyin birbiriyle koordinasyon içinde olduğu, açık, toplu, az eşya kullanılan bir tarzdır. "Mükemmellik" bu tarz için anahtar kelimedir. Kullanılan renkler nötr ve siyah-beyazdır.

Neoklasik Neoklasik tarz Yunan ve Roma formlarında ortaya çıkmış ve 1700'lerin sonundan 1800'lerin ortalarına kadar popülerlik kazanmıştır. Mobilyalar hafif ve zariftir. Doğrusal çizgiler kullanılmıştır.

Rustik Genellikle kırsal bölgelerde uygulanır. Dağ ya da çiftlik evlerini anımsatan bir duygu verir. Amerikan ceviz ağacından yapılma mobilya, geyik boynuzu tarzında avize ver puf koltuklar bu stilin tipik eşyalarıdır.

İskandinav İskandinav mobilyasında uygulanan pek çok tarz vardır ama bunların çoğu sade, hafif ve süslemeden yoksunluk özellikleriyle göze çarpar. Renkler açık ve oranlar tatmin edicidir. Açık renk ağaç kullanımı ve boyanmış perdahlar tipiktir.

Viktorya En temel özelliği ağır süslemeleridir. 1840 ve 1900 yılları arasında popülerlik sağlamıştır. Adını Kraliçe Victoria'dan alan bu tarzın mobilyaları, genellikle ağır, karanlık ve oymalıdır.

Çağdaş

20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen bu tarzda, yuvarlak yumuşak hatlar ve düz, yumuşak yüzeyler kullanılmaktadır.

Eklektik

FARKLI kaynak, tarz ve dönemlerden parçaların birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu tarzı uygularken bilmeniz gereken püf noktalar; kullanacağınız tarz sayısını 2 ya 3'le sınırlamak ya da renk, dokuma gibi ortak bir tema bularak kullanacağınız materyaller arası bağlantı kurmaktır.

Bauhaus

1920 ve 1930'larda bir Alman tasarım okulu daha sonraki yıllarda "Modern" olarak anılacak tarzın öncüsü olmuştur. Günümüzün "Tasarım işlevselliğin ardından gelir" felsefesine dayanarak, Bauhaus tarzı oldukça sade ve aydınlıktır. Kullanılan materyaller; çelik borular, kontplak, deri ve plastiktir. Renkler çoğunlukla siyah, beyaz, kahverengi ve griyle sınırlıdır.

British Colonial (İngiliz Koloni tarzı)

ZERAFETİ İngiliz Koloni tarzının popülerlik kazanmasında en büyük etkendir. Kullanılan ahşap genellikle koyu renktir ama verdiği duygu açık ve havadardır. Çünkü açık alan bırakır, ince kumaşlar kullanılır ve duvarlar açık renge boyanır. Mobilyalar oymalı ve çoğu zaman masiftir; ama bunun dışında kalanlar genelde sade ve hafiftir. Bu tarzın uygulandığı yerlerde, yumuşak renkli tropik aksesuarlara da sıkça rastlayabilirsiniz.

Asya stili

ZEN veya Uzakdoğu olarak da bilinen Asya stilinde anahtar kelimeler; düzen, denge, huzur ve sadeliktir. Dokuma, nötr renkler ve evin bir tapınak olarak görüldüğü anlayış bu tarzın yapı taşlarıdır

Endüstriyel

ENDÜSTRİ Devrimiyle ortaya çıkmıştır. Genellikle, krom, paslanmaz çelik gibi metaller kullanılır. Yüzeyler ya mat ya da cilalıdır. Bu malzemeler, 1900'lerin başlarında ve ortalarında, özellikle fabrika ve ofislerde kullanılmıştır. En çok kullanılan eşyalar, masa, tabure, sandalyedir