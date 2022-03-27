Spil Dağı’ndan gelen şifa

ŞİFALI bitkiler açısından ülkemiz çok zengin olmasına rağmen tanıtımı çok azdır. Manisa Şehzadeler Belediyesi, şifalı bitkileri gün yüzüne çıkarmak amacıyla Spil Şifalı Otlar Festivali düzenledi.

Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen festivalde, özellikle köylü kadınlar tarafından toplanan onlarca çeşit şifalı bitki yer aldı. Şifalı bitkilerden yemek yarışması düzenlendi. Vatandaşların Spil Dağı'ndan topladığı sarmaşık, ısırgan, kuzukulağı, ebegümeci, sığırdili, karabaş otu, hardal, kapurcak, kazayağı, karahindiba, gelincik ve iğnelik gibi yabani otlar ile bunlardan yapılan yemekler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

12 BİN ÇEŞİT BİTKİ

Ülkemiz şifalı bitkiler açısından adeta bir cennettir. Anadolu coğrafyasında 12 bin çeşit şifalı bitki yetişiyor. Bunun 4 bin endemik yani sadece ülkemize özgüdür. Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda 78 çeşit endemik bitki bulunuyor. Ege mutfağında sebzelerin ve özellikle otların yeri bir başka. Bunların pek çoğu Anadolu'nun başka bölgelerinde bilinmez veya adları başkadır. Ege mutfağı otlarıyla meşhurdur. Arapsaçı, şevketi bostan, radika, ısırgan otu, turp otu, kuzukulağı bölgede en çok tüketilen bitkiler arasındadır. Günümüzde artık bu otlara, büyükşehirlerdeki organik pazarlarda da rastlamak mümkündür. Bu otları farklı şekillerde tüketebilirsiniz. ■ NERMİN UÇTU