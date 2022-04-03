25’inci yılın prestij projesi: Erkaya Twins

Doğan Kaya tarafından 1997 yılında kurulan ve bugüne dek hem kentsel dönüşüm hem de özel konut projeleriyle yüzlerce aileyi ev sahibi yapan Erkaya İnşaat, yeni projesi Erkaya Twins'te yatırımcılara 15 Nisan tarihine kadar lansmana özel fiyat avantajı sağlayacak.

İzmir'de kentsel dönüşüm konusunda öncü firmalardan biri olduklarını belirten Erkaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kaya, Karşıyaka bölgesinde yıllardır önemli projelere imza attıklarını söyledi. Kaya, "Kentsel dönüşüm konusunda pek çok projede yer aldık. Artık kendimiz yeni yaşam alanları geliştiriyoruz. Bunun ilkini yine Koyundere'de Erkaya Life ile birlikte başardık. Orada 120 konutun anahtarlarını sahiplerine teslim ettik. Projede 4 ay içinde yaşam başlayacak. Şimdi de Erkaya Twins ile hem mimarisi hem de sosyal donatıları ve peyzajıyla keyifli bir yaşam imkanı sağlayacak yeni projemizin heyecanı içindeyiz. 09 Nisan'da lansmanımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Deprem ve pandemi nedeniyle insanların doğa özleminin arttığını ve ailelerin 4 duvar içinde yaşamaktansa site yaşamını tercih ettiklerini kaydeden Kaya, "Özellikle çocuklu aileler pandemi döneminde sıkıntılı günler yaşadı. Kendi sosyal donatıları parkları bahçeleri olan sitelerde ise bu sıkıntı hissedilmedi. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak Erkaya Twins'i, konum ve olanaklarıyla hem yatırımlık hem de oturumluk bir proje olarak planladık" diye konuştu.

KONUM VE SOSYAL DONATILAR

Erkaya Twins projesi hakkında bilgi veren Doğan Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Projede pek çok özellik bir arada sunuluyor. Özellikle mimari tasarım olarak konutların kullanışlı olmasına özen gösterdik. Proje toplamda 12 bin 400 metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. İki çeşit 3 + 1 daire tipine sahip toplam 180 daire inşa edeceğiz. Şu anda temel çalışmalarımız başladı. Konutları Aralık 2023'te teslim etmeyi düşünüyoruz. Erkaya Twins içinde iki farklı havuz, 2 çocuk parkı, açık otopark, sosyal alanlar ve 24 saat güvenlik hizmeti bulunacak. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları da yer alacak. Ön satışlar başladı. Projemiz hem İzmir'den hem de şehir dışından ilgi görüyor. Örnek dairemiz de kısa süre sonra ziyaretçilerini ağırlayacak. Erkaya Twins, İZBAN ve toplu ulaşımına çok yakın konumda; otobana ise 3 dakika mesafede yer alıyor. Toplamda 153 milyonluk bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız"

YAPTIĞINIZ İŞİ SEVİN!

Başarısının sırrının yaptığı işi sevmek, sahiplenmek ve cesaretli olmaktan geçtiğini dile getiren Doğan Kaya, İzmir'in kuzey bölgesinin giderek değerleneceğini belirterek, kentin kuzey aksında yeni konut projeleriyle, sektördeki yatırımlarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.