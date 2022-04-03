At çiftliğinde ‘western’ defile

GEÇTİĞİMİZ aralık ayında kendi markalarının ilk defilesini 1980'ler ve 1990'ların modasıyla gerçekleştiren Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, bu kez de Western Fashion Fastival'e imza attı. Urla'daki Hara At Çiftliği'nde düzenlenen moda organizasyonunda, tasarımcı Ece Dörtköşe'nin yeni sezon koleksiyonu sergilendi.

Etkinlikte, Two Cowboys Ajans modelleriyle birlikte ünlü manken Şebnem Schaefer de görev aldı. Gece için 2 aydır hazırlanan genç tasarımcı Ece Dörtköşe'nin ağırlıklı olarak western temasıyla oluşturduğu 52 kıyafet, Tuncay ve Anıl Çetin koreografisinde 26 manken tarafından sunuldu. 4 sene binicilik yapan ve atlarla arası iyi olan ünlü manken, ilk kez podyumda böyle bir deneyim yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi. ■ ERCAN AKGÜN