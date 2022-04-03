Hiç evlenmeseler daha iyiymiş!

BRADLEY COOPER - JENNIFER ESPOSITO (4 AY)

BAŞARILI aktör Cooper, 2006'da güzel aktris Jennifer Esposito ile evlendi. Ama birkaç ay sonra Esposito, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşine dava açtı ve evlilikleri 4 ayda noktalandı. Eylül 2010'da Renee Zellweger ile bir yıldır birlikte olduğunu açıklayan Cooper'ın bu ilişkisi de Mart 2011'de bitti.



BRITNEY SPEARS - JASON ALEXANDER (2 GÜN)

DÜNYACA ünlü pop yıldızı Britney Spears, kariyer basamaklarını hızla tırmandığı sırada, çocukluk aşkıyla evlenme kararının ona mutluluğu getireceğini düşündü. Ancak büyük umutlarla aşka yelken açan çiftin 2004 yılında Las Vegas'taki evliliği, ne hikmete yalnızca iki gün sürdü.

CHRIS KATTAN - SUNSHINE TUTT (2 AY)

AMERİKALI komedyen Chris Kattan, bir arkadaşının doğum gününde tanıştığı ve 2006 yılı Noel arifesinde evlenme teklif ettiği ABD'li oyuncu model Sunshine Deia Tutt ile 28 Haziran 2008'de evlendi. İki ay geçmeden 10 Ağustos'ta ayrılan çiftin bu kadar beklediğine değdi mi, siz karar verin.



LISA MARIE PRESLEY - NICOLAS CAGE (3 AY)

MICHAEL Jackson'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Hollywood'un çapkın kın aktörü Nicolas Cage'e kaptıran Elvis Presley'in şarkıcı ve söz yazarı kızı Lisa Marie Presley, ünlü oyuncuyla 2002 yılında gizlice evlendi. Ancak çiftin herkesi şaşırtan aşkları, evliliklerinin üçüncü ayında sona erdi.



JENNIFER LOPEZ - CRIS JUDD (4 AY)

2001 yılının Eylül ayında dünya evine giren ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez ile herkesin adını bu evlilikle duyduğu oyuncu Cris Judd, 2002 Ocak'ta boşandı. Oysa ayrılmalarından birkaç hafta önce seksi şarkıcı, eşinin ilgi ve sevgisine her zamankinden fazla ihtiyacı olduğunu söylemişti.

CHAD MICHAEL MURRAY - SOPHIA BUSH (5 AY)

SİNEMA oyuncusu Sophia Bush, 2005'te model Chad Michael Murray ile Kaliforniya'da peri masallarını aratmayan bir düğünle evlendi. 5 ay sonra boşandıklarında ise Sophia'nın, evliliğinin gerçek değil düzmece olduğunu ve çevresini memnun etmek için evlendiğini söylemesi büyük tepki çekti.



MARIO LOPEZ - ALI LANDRY (12 GÜN)

İLİŞKİYİ başarıp evliliği başaramayan çiftlerden ünlü aktör ve sunucu Mario Lopez ile aktris ve model Ali Landry, tam 6 yıl parmakla gösterilecek bir sevgili hayatı yaşadı. 2004'te Meksika'da evlenen çift, iki hafta dayanamadı. İkilinin boşanmasının ardında 'aldatma' olduğu konuşuldu.

BÜLENT GÜRLÜK