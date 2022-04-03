Meslektaş odaklı anlayış egemen olacak

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Değişim Grubu Başkan Adayı Ali Yenidoğan, gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında meslektaş odaklı anlayışın önemine dikkat çekti. Ontur Otel'de düzenlenen bölgesel tanıtım toplantısında meslektaşlarıyla bir araya gelen Yenidoğan, yıllardır kemikleşen mesleki sorunların çözümü için değişim zamanının geldiğini, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla göreve talip olduğunu vurguladı.

Uzlaşı kültürüyle, sorunları ve talepleri daha yüksek sesle dile getireceklerini kaydeden Ali Yenidoğan, "Meslektaşlarım sorunlarını bireysel olarak çözmeye çalışıyor. Biz onlara yanlarında olduğumuzu hissetireceğiz. Kuracağımız kriz masasıyla birlikte sorunların hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlayacak ve sahada aktif rol oynayacağız. Oda şu anda meslektaşlarımın sorunlarına çözüm üreten bir yapı olmaktan uzak. Meslekte 41 yılda elde ettiğim deneyim ve bilgi birikiminin ışığında mesleğin sorunlarını iyi tanıyan biri olarak eğitimler, yardım kampanyaları, sportif faaliyetler ve farklı etkinliklerin içinde yer almaya devam ettim ve ediyorum. Şu anda İzmir ve ilçelerinde 8 bin 700 civarında oda üyesi bulunuyor. İlçelerdeki arkadaşlarımızla da iletişim halindeyiz. Onların da yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Kısmetse meslektaşlarımızın da takdiriyle 14 -15 Mayıs tarihinde seçimlerden zaferle çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Adayı Ali Yenidoğan, Değişim grubu olarak Bin Turna Bir Umut projesine tüm katılımcılar adına yardımda bulunduklarını söyledi.

ŞEFFAF YÖNETİM VURGUSU

İzmirdeki oda üyelerinin de gücünü arkalarına alarak bir değişim hareketi başlatmak istediklerini vurgulayan Ali Yenidoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TÜRMOB ile E- Birlik online sistemine göre bir fiyat birliği ve istikrarının olması için denetlemeleri yapacağız. Hukuki süreçlerinde de kurumsal avukatlarımızla meslektaşlarımızın yanında olacağız. Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz" diye konuştu.