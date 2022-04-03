Teknoloji kadının vazgeçilmezi

TÜRKİYE'DEKİ kadınların oyun alışkanlıklarını, teknoloji ile olan ilişkilerini, marka ve ürün keşiflerini, beklentilerini ve satın alma davranışlarını analiz edildiği bir araştırma yayınlandı. Araştırmaya göre Türkiye'de kadın mobil kullanıcıların yaş aralıklarına baktığımızda akıllı telefon kullanan kadınların yüzde 54'ünü 16-34 yaş aralığı oluşturuyor. Mobil kullanıcı kadınların yüzde 31'inin iki çocuğu varken, yüzde 15'i üç veya daha fazla çocuk sahibi olduğunu dile getiriyor.

YÜZDE 89'U OYUNCU

En büyük sosyalleşme araçlarımızdan biri haline gelen mobil oyunlar da kadınların vakit geçirmek için ilk tercihi oluyor. Türkiye'deki kadınların yüzde 89'u oyun oynamak için mobil cihazlarını kullandığını söylerken, yüzde 19'u dört veya daha fazla cihaz üzerinden oyun oynuyor. Mobil oyun türlerine baktığımızda ise kadınların en sevdiği mobil oyun türü yüzde 52 ile puzzle/platform oyunları olurken, yüzde 49 ile aksiyon, yüzde 44 ile atış/hedef, yüzde 38 ile simülasyon ve yüzde 37 ile spor oyunları puzzle/platform oyunlarını takip ediyor. Ayrıca kadın kullanıcıların yüzde 19'u mobil cihazlarında günde 4-6 saat vakit geçiriyor.

Kadın, erkek fark etmeksizin hepimiz için belki de en büyük vazgeçilmezimiz haline gelen online alışveriş datalarına baktığımızda, Türkiye'de kadınlar online olarak yüzde 35 ile kıyafet satın alıyor. Bunu sırasıyla yüzde 29 ile şampuan, yüzde 26 ile ayakkabı, yüzde24 ile temizlik ürünleri ve yüzde 22 ile kitap takip ediyor.

YEMEK PİŞİRMEK

Ülkemiz; kadın milli takımlarının gösterdiği muhteşem başarılarla adından söz ettirirken, Türkiye'de kadın mobil kullanıcıların yüzde 46'sı yüzme, yüzde 33'ü voleybol, yüzde 30'u ise bisiklet sporu ile ilgilendiklerini bildiriyor. Mobil kullanıcı kadınların kişisel ilgi alanlarına baktığımızda ise yüzde 75 ile yemek pişirmek ilk sırada yer alırken, yüzde 70 ile müzik, yüzde 67 ile yemek/içmek, yüzde 66 ile sinema ve yüzde 65 ile kişisel bakım takip ediyor.