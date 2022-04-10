Bayındır’a bahar çiçeklerle geldi

Çiçeğin başkentinde, Nisan ayı ile birlikte bahar kendini iyiden iyiye hissettirdi. Mis gibi kokan kent sokakları rengarenk çiçeklerle donatılarak adeta cennet bahçelerine çevrildi. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Uluslararası Çiçek Festivali ise 5-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sektördeki tüm üreticiler festival hazırlıklarını büyük bir coşku ve heyecan içinde sürdürüyor.

KENT ÇİÇEKLE BÜTÜNLEŞTİ

Türkiye'yi, 2020 Mart atından buyana derinden etkileyen küresel pandemi çiçeğin başkenti Bayındır'ı da sarstı. İki yıldır 'Covid-19' salgınına yenik düşen uluslararası festival, ülkedeki diğer festivallerle birlikte çiçek diyarında da yapılamadı. 'Pandeminin', artık 'Endemiye' dönüşme sinyalleri vermesiyle sanki çiçekler de Bayındır'da bu bahar bir başka açmaya başladı. Her köşe başında fütursuzca açan alımlı, rengarenk çiçekler tüm ihtişamı ile boy göstermeye başladı. Bayındır'ın tarih ve nostalji kokan tüm sokaklarını yüzünüzü okşayan sakin bahar rüzgarlarıyla birlikte mis gibi kokular kapladı. Arıların, her çiçekten bal almak için adeta birbirleriyle yarıştığı, kelebeklerin ise ahenkle dans ettiği bu özel günlerde 7 den 70'e herkesi tatlı bir mutluluk sardı.

HOLLANDA'YI GEÇECEK

Çiçek üretiminde, dünya'a Hollanda ile yarışan Bayındır üretimde 'pik' seviyesini yaşanıyor. Seralarda bin bir emeklerle yetiştirilen çiçekler, Türkiye ve dış pazarlara ihraç ediliyor. Seralara ardı ardına yanaşan dev kamyonlar yükledikleri çiçekleri ve süs bitkilerini iç ve dış pazarlara ulaştırıyor. 5- 8 Mayıs'ta yapılacak 23. Uluslararası Çiçek Festivali'nin heyecanı ise şimdiden tüm kenti sarmış durumda. Üç gün sürecek festival süresinde çiçek diyarının en az 1 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

25 MİLYONDAN FAZLA

Bayındır'da, 500'ü aşkın çiçek üreticisi işletme, yıllık 25 milyonun üzerinde çiçek üretip yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyor. Son yıllarda gerçekleştirilen dev yatırımlarla çiçek üreticinin ülke ekonomisine katkısı ise her geçen gün devasa şekilde artıyor. ■ NADİR UYSAL