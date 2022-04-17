Aydınlı ünlü oyuncu Efe oldu

Sinema ve dizi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Aslı Orcan, Efe kıyafeti giyerek Aydın'da faaliyet gösteren Kadın Efeler Derneği'ne üye oldu. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda Türk Halk Oyunları Bölümünden mezun olduktan sonra Ayla Algan'dan oyunculuk dersi alarak sinema dünyasına 2002'de adımını atan Aslı Orcan, rol aldığı sinema ve dizi filmlerde sahnelediği performansla herkesi kendine hayran bırakıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yetkin Dikinciler ile evli olan bir çocuk annesi Aslı Orcan, setlerden arda kalan zamanlarda sıklıkla Aydın'daki ailesinin ziyaretine geliyor.

TAM TAKIM GİYİNDİ

Aydın'da yaşayan ailesine ziyarete gelen ünlü oyuncu Aslı Orcan, Aydın Kadın Efeler Derneği'ni ziyaret etti. Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren derneğe üye olan ve Efe kıyafeti giyen Orcan, kadınların gönüllerini fethetti.

ÇOK ŞANSLIYIM

AYDINLI olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Aslı Orcan, kadın Efelerin arasında olmaktan ve onlarla birlikte yol yürümekten mutlu olduğunu dile getirdi. Aydın topraklarında büyüdüğü için kendisinin çok şanslı olduğunu ifade eden Orcan, "Efelik biliyorsunuz bir başkaldırış, bir temsiliyet. Yıllar sonra da olsa Gülsevil hocam tarafından böyle bir dernekle topluma karşı öncülük yapmak, başkaldırmak, iyinin yanında olmak, güzele empoze etmek için kurulmuş bu derneğe bugün üye olduğum için çok mutluyum. Yaptıkları faaliyetlerle gurur duyuyorum. Ben de artık kadın efelerin bir neferiyim ve onlar için çalışacağım" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE