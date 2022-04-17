Bakmayın karşıdan böyle göründüklerine!

MEGAN FOX

TRANSFORMERS'TA oynarken kariyerinin zirvesindeydi. Yönetmen Michael Bay'i Hitler ile karşılaştırdıktan sonra tüm şimşekleri üzerine çekti. Megan'la aynı seti paylaşanlar onun çekimlere hep geç geldiğini ve etkinliklere katılmadığını duyurdu. Tüm bunlar Fox'un birçok projeden aforoz edilmesine yetti.

MARİAH CAREY:

GÜZELLİĞİNE ve yeteneğine diyecek bir şey olmayan şarkıcı Mariah Carey, kendisiyle çalışanları doğduğuna pişman ediyor. Asistanlarına ayakkabılarını cilalatan ve otel odasında en az 20 çeşit nemlendirici bulundurmalarını isteyen Carey'in kaprisleri, tüm ekibini ve organizatörleri bıktırmış durumda.

CAHTERİNE ZETA-JONES:

Yetenekli aktrisin bipolar bozukluğunun üzerine, iyice yaşlanan eşi Michael Douglas'ın sağlık sorunlarıyla uğraşması, psikolojik dengesini alt üst etmiş durumda. Ruhsal yapısı ilişkilerine de yansıyan ünlü yıldızın kendi yaşının da 50'yi aşması yüzünden yapımcılar kendisinden uzak duruyor.

SHARON STONE:

'CASINO' ve 'Temel İçgüdü' filmlerinde herkesi hayran bırakan Stone, şöhret basamaklarını tırmandıkça beklentileri çok yükseldi. Aşırı talepleri yapımcıları ünlü yıldızdan uzaklaştırırken, rolleri konusunda sorun çıkaran, uzun saatler çalışmak istemeyen ve sette kapris yapan Stone iyice gözden düşmüş.

CAMERON DİAZ:

THE Mask filmiyle sükse yapsa da Diaz, oynadığı filmlerde aldığı eleştirilere göğüs geremedi ve tahammülsüzlüğü yüzünden setlerde hırçınlaşmaya başladı. Özellikle komedi tarzındaki filmlerin ardından çektiği son filmlerde iyi gişe yapamayışı da onu gözden düşürdü ve sinemadan uzaklaştırdı.

JENNİFER LOPEZ :

LOPEZ'LE aynı filmde rol alanlar, onu 'tam bir kabus' olarak tanımlıyor. Sette istekleri bitip tükenmeyen Lopez'i rahat ettirmek için ekstra bir prodüksiyon gerekiyormuş. Ne zaman ne isteyeceği belli olmayan sanatçı için, filmin yapımına harcanan paraya yakın bir bütçe gerektiği söyleniyor.

JESSİCA ALBA:

GÜZELLİĞİ, yeteneği ve alçakgönüllü kişiliğiyle en çok hayranı olan ünlüler arasındaki Jessica, Hollywood'da senaryo ve rol seçiciliğindeki aşırı kaprisleri yüzünden yapımcı ve yönetmenlerin uzak durduğu bir isim haline geldi. Yıldız oyuncu bu yüzden ticarete ağırlık vererek kendi markasını kurdu.

HİLARY SWANK:

İki Oscar'lı Hilary yaşı ilerledikçe huysuzlaşan oyuncuların başında geliyor. Bunun yanında Swank'ın zor beğenen, aşırı seçici bir aktris olması ve her senaryoya burun kıvırması yapımcıları illallah ettirmiş durumda. Öne sürdüğü şartlar ve kuralların sonu gelmeyen Swank'a artık senaryo gönderen yok.

BÜLENT GÜRLÜK