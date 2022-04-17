Suyun huzurunu evinize tasıyın

BAHÇE ŞELALESİ

Bahçe şelaleleri farklı farklı oluşumları, görsel değişik figürleriyle fazlasıyla dikkat çekici olduğu gibi ortama güzel bir ambiyans katar. Dekorasyon olarak da önem teşkil eden bu dekoratif şelaleler bahçeleri güzelleştirmek, farklı bir hava katmak için çok önemlidir.

DUVAR ŞELALESİ

Duvar Şelaleleri ile suyun müthiş sesini duyarak, LED veya spot aydınlatmaların, doğal taş görüntüsünün üzerindeki akan suya yansıdığında o göz alıcı müthiş manzaranın tadını ister evinize ya da ofisinize taşıyabilirsiniz. İstediğiniz alana göre tasarlanan bu şelaleler ortama suyun huzurunu taşımak için tasarlanmıştır.

BALONCUK DUVARI

Farklı bir mekân ve ortam yaratmak isteyen kişiler için tasarlanmış olan ve gerçekten harika bir görüntü yansıtan baloncuk duvarı ile muhteşem bir atmosfer ve farklı mekanlar yaratabilirsiniz. Baloncuk duvarları günümüzün en çok tercih edilen farklı ve bir o kadarda çarpıcı dekorasyon hizmetleri içerisinde yer alır.

AĞLAYAN DUVAR

Mekânlara daha özgün ve şık bir görünüm kazandıran ağlayan duvar şelaleler, birçok çeşitli alanda tercih edilebilmektedir. Suyun rahatlatıcı etkisi ile stresi azaltan ve huzur verici bir ortam sağlayan ağlayan duvar seçenekleri, farklı efektlerle süslenerek daha ilgi çekici bir hale büründürülebilir. Ağlayan duvar uygulaması dış mekân kullanımına uygundur.

SU PERDESİ ŞELALE

Su sesinin rahatlatıcı etkisini yaşatan su perdesi şelaleler, dayanıklı bir yapıya sahiptir. Kullanıldığı her alana gösterişli ve heyecanlı bir hava katan su duvarı şelaleler, kolay montaj özelliğine sahiptir. Led ışıklarla daha da gösterişli bir hale büründürülen ve su dalgalarının muhteşem görüntüsü mekânlara daha çekici ve modern bir görünüm kazandırır.