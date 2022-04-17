Vahşi batı temasında buluştular

ARALIK ayında kendi markalarının ilk defilesini 1980'ler ve 1990'ların modasıyla gerçekleştiren Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, bu kez de Western Fashion Fastival'e imza attı. Urla'daki Hara At Çiftliği'nde düzenlenen moda organizasyonunda, tasarımcı Ece Dörtköşe'nin yeni sezon koleksiyonu sergilendi.

KALABALIK bir izleyici kesiminin yer aldığı etkinlikte, Two Cowboys Ajans modelleriyle birlikte ünlü manken Şebnem Schaefer de görev aldı.

Defilenin başlangıcında at üzerinde podyuma gelen Schaefer, atın kalabalıktan, yüksek sesten ve sahne ışıkları yüzünden heyecanlanması üzerine yürüyüşün kalan kısmını attan inerek gerçekleştirdi. ERCAN AKGÜN