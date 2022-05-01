Cesur ve yaratıcı saçların sezonu

Dünya 2022 ile birlikte yeni bir uyum çağını da karşıladı. İnsanlar, dünyanın gelişimine ve değişimine adapte olurken yaratıcılıklarını ve bireysel yeteneklerini öne çıkarmak için de yoğun bir istek içinde. Yeniliğe, ilham almaya ve yaratıcılığa odaklanan Schwarzkopf Professional'ın Essential Looks ekibi de dünyanın yeni ruhunu analiz ederek 2022'nin ilk saç koleksiyonunu hazırladı. 2022 ilkbahar-yaz saç koleksiyonunda 3 yeni trend bizleri bekliyor. Yeni trendlerle saçlarda değişim başlıyor.

SANATSAL BAKIŞIN TRENDİ

SANAT, yaratıcılık ve cesaret ister. Kendinizle, çevrenizle ve dünyayla kurduğunuz bir iletişimdir. Crafted souls saç trendi, sizi hayal etmenin gücünü keşfetmeye çağırıyor. Yaratıcılığınıza benzersiz bir köprü kuruyor ve özünüzü sanatla ifade etmenize yardım ederken, kendinizi gerçekleştirmenin de anahtarını veriyor. Bu trendde, cesur ve canlı tasarımlara, abartılı siluetler eşlik ediyor ve sansasyonel bir sonuç ortaya çıkıyor.

RAHATLIK VE ENERJİNİN TRENDİ

Modern dünyada yaşam ve iş arasındaki değişen dengelere odaklanan wanderlust trendi; rahatlama, enerjiyi geri kazanma, tüm olumsuzluklardan uzaklaşma konsepti üzerine geliştirildi. Bu trend, günlük gerçekliklerden kaçarken doğayı ve farklı kültürleri kucaklamayı, dünyayı daha yakından tanımayı merkezine alıyor. Yumuşak ve rahat dokuların yanı sıra toprak paleti ve tatil hissiyle bambaşka bir yolculuğa davet ediyor.

BİREYSELLİK VE SIRA DIŞILIĞIN TRENDİ

Tough ıcon trendi, modada bireyselliğin ve sıra dışılığın devam eden yükselişine bir pencere sunuyor. Güçlü ve cesur olmanın, en önemlisi de kendiniz olmanın önemini vurguluyor. Çığır açan ve özgür düşünen insanlardan ilham alarak, sıradan olanın ötesine geçmek için kendi ruhundan güç almanın çarpıcı bir yorumunu sunuyor. TOUGH ICON'da özel olarak geliştirilen renk tonları, monokrom stil tasarımlar ve kişisel yaratıcılık bir araya geliyor.