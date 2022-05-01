İzmir’de konut talebi de fiyatlar da yükseliyor

İzmir sürekli artan nüfusa ve nitelikli göç almaya devam etmesine rağmen sektör yeni arsa ve proje üretemiyor; bu durum gayrimenkul fiyatlarını yükseltiyor. Yıl sonuna kadar tüm gayrimenkullerde yüzde 50 - 60 oranında bir fiyat artışı olacağını belirten Coldwell Banker Life Broker'ı Uğur Sezginer, gayrimenkulün en güvenilir ve en karlı yatırım aracı olmaya devam ettiğini söyledi. 2021'in son çeyreğinde önemli bir satış sirkülasyonu ve fiyat artışı yaşadıklarını dile getiren Uğur Sezginer, "Bu fiyat artışı özellikle Mavişehir bölgesinde yüzde 100'leri buldu.

2022'nin ilk çeyreğiyle birlikte fiyat artışı devam ediyor. Gayrimenkul fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 50-60'lık bir artış olacak. Türkiye'de gayrimenkul her zaman en çok kazandıran yatırım aracıdır. Piyasa ve ekonomi canlandığında en çok kazandıran yine gayrimenkul olacak" diye konuştu. İzmir'de özellikle depo alanı, fabrika gibi endüstriyel yapıların artan bir talep gördüğünü kaydeden Uğur Sezginer, Türkiye'nin her yerinden İzmir'e yatırım yapmak isteyenlerin bulunduğunu söyledi. Sezginer: "Kemalpaşa, Aliağa bölgesinde fabrika ve depo arayışı var. Özellikle Aliağa limanı da lojistik avantajı nedeniyle talebi artırıyor" ifadelerini kullandı.