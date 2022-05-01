Kendilerini bizden biri gibi görüyorlar

Hugh Jackman

Başarılı oyuncu Hugh Jackman'ın tüm dünyada sevmeyeni yok gibi.

Ancak "Ben Osmanlı torunuyum ve Türk'üm. Babam bana hep sen Türk'sün derdi" açıklaması onu daha bir sevgiyle kucaklamamıza yetti. Ayrıca kendisi Türk kahvesine olan sevgisiyle de başımızın tacı.

Adele

Tüm dünyanın çok sevdiği ve en fazla dinlediği sempatik pop yıldızı Adele, ailesinin bir bölümünün Türk olduğunu açıklamıştı. Bu ve Türkiye'ye yakınlık duyduğuna ilişkin sözlerinin ardından, herkesin sevdiği Adele'i, biz daha fazla aileden biri gibi görmeye başladık.

Adriana Lima

Brezilyalı dünya çapındaki model Adriana Lima'yı, özellikle yazar Metin Hara ile yaşadığı sürpriz ilişki sürecinde, Türkiye'de sık sık görmeye alışmıştık. Samimi pozları ve sempatik davranışlarıyla bizden biri gibi oluveren Lima'ya karşı Türk halkı da boş değil.

Shakira

Miss Turkey 2002'de Türkiye'ye geldikten sonra, birkaç kez tatilini geçirmek ve konser vermek üzere ülkemize gelen dünyaca ünlü pop şarkıcısı Shakira; baklavaya düşkünlüğü, sıcakkanlı davranışları ve çat pat Türkçesi ile insanlarımızın gönlüne çoktan taht kurdu.

Kevin Costner

Atatürk hayranlığıyla bilinen ve Anıtkabir'i ziyarete giden dünyaca ünlü aktör, hem sanatçı yönüyle hem de ülkemize sempatisiyle çok seviliyor. THY'nin reklam filminde de oynayan ve cana yakın tavırlarıyla dikkat çeken Akademi ödüllü Costner, her zaman başımızın tacı.

Ben Affleck

Yönetmenliğini üstlendiği 'Argo' filminin bir kısmını Türkiye'de çekmesi, İstanbul'dan 'benim uğurlu şehrim' diye söz etmesi, THY reklamında rol alması ve katıldığı bir televizyon programında İslam'ı savunması nedeniyle Ben Affleck, vazgeçilmezlerimiz arasında.

Inna

Türkiye'yi kendi ülkesi Romanya'dan sonra ikinci vatanı gibi gören Inna, şimdiye kadar birçok kez Türkiye'de konser verdi. Her gelişinde Türk insanı tarafından büyük sempatiyle karşılanan ve güzel duygularla ülkemizden ayrıldığını söyleyen ünlü şarkıcı boşuna sevilmiyor

Russell Crowe

İlk yönetmenlik deneyimini yaşadığı 'Son Umut' filminde Çanakkale Savaşı ve Kuva-yi Milliye'yi işlemesi, Russell Crowe'u bir çırpıda bizden biri yaptı. Ayrıca aynı seti paylaştığı birçok Türk sanatçıyla kurduğu dostluk ve verdiği şirin fotoğraflar da sempatisini artırdı.

Enrico Macias

Türkiye aşığı sanatçılar arasında başı çekenlerden Enrico Macias'ın sevgisi karşılıklı. Birçok şarkısı Türkçe'ye çevrilmiş olan Sanatçı'nın İzmir'de bir heykeli bile var. Macias, 50. sanat yılını Fransa'dan önce kutladığı Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Monica Bellucci

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, tek kişilik oyunu sahnelemek için İstanbul'a geldi. Bellucci, gelecekte İstanbul'a yerleşebileceğini söyledi, "Bu kısacık ziyarette bile şehrin yaşanacak bir yer olduğunu hissettim" dedi

Rihanna

Soma faciası yaşandığında, Twitter'dan Türkiye'ye destek mesajı atan dünya popunun yıldızı Rihanna, tüm dünyayı ülkemizin yanında olmaya davet ederek samimiyetini göstermişti. Güzel melezin Türk insanına yakınlığının karşılığını bulmaması mümkün mü?

Amanda Cerny

Sosyal medyada büyük bir Türk hayran kitlesi olan Amanda, bizimkilerin ilgisini karşılıksız bırakmadı ve 'As bayrakları' trendine, Türk bayraklarıyla çektirdiği çeşitli fotoğraflar ile destek verdi. Bayrağına düşkün bir milletin sevgisini kazanmak için daha ne yapabilirdi ki!

BÜLENT GÜRLÜK