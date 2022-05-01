SF TRADE büyüme hedeflerini yakalıyor

Gaziemir Ege Serbest Bölge'de deri ve tekstil ürünlerinde geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet sunan SF Trade, yeni ürünler ve yatırımlarla hedef pazarlardaki büyümesini sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğinde büyüme hedeflerinin üstüne çıktıklarını belirten Genel Müdür Aylin Gözay, üretim kapasitelerini artırarak geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 20'lik bir büyüme oranı yakaladıklarını dile getirdi. Gözay, "İlk çeyrekte yüzde 3 büyüme hedeflediğimiz 2022 yılında, bunu üretim kapasitemizi artırarak yüzde 20 olarak gerçekleştirdik. Yılın kalanında bu büyüme ivmesini düşürmeden yılı kapatmayı hedefliyoruz. Bu başarımızda yılın başında belirlediğimiz büyüme ve inovatif üretim hedefli stratejimizin çok büyük etkisi oldu. Bunun yanında doğru iş gücü konumlandırması ve bu stratejiyi kendine hedef edinen bir ekip, şirket olarak en büyük artımız. Uzak Doğu'nun lojistik maliyetleri nedeniyle avantajını yitirmesi de Avrupalı markaların Türkiye'ye yönelimini destekledi" diye konuştu.

KUZEY AVRUPA PAZARI

Bebek ürünleri grubunda montaj ağırlıklı ürünlere başladıkları bilgisini veren Gözay şöyle devam etti: "Kuzey Avrupa, büyüdüğümüz pazarlardan olmaya devam ediyor. Medikal ürün gruplarında ve outdoor ürün gruplarında daha agresif bir satış stratejisine geçiyoruz. Özellikle outdoor ürün grubunda deri üretimindeki profesyonelliğimizi de kullanarak müşterilerimizin hem teknik tekstil hem deri grubundan gelen taleplerine çift taraflı olarak cevap verebiliyoruz. Bu gruplarda inovatif ürünlere yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Kalite, çevre ve insan odaklı bir sistemle üretim gerçekleştiriyoruz."