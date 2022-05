Talatpaşa Tıp’tan Pınar Karşıyaka’ya destek

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, Pınar Karşıyaka Basketbol takımı yöneticilerini ağırlayarak sponsorluk ve işbirlikleri hakkında görüştü. Pınar Karşıyaka Basketbol takımı Genel Menajeri Selim Çınar ve Pazarlama Yöneticisi Selin Taşçı ile görüşen Uzm. Dr. Serdar Seven, İzmir'in simge kulüplerinden olan Pınar Karşıyaka'ya kurum olarak destek olmaktan ötürü memnun olduklarını ifade etti. 2021 yılından beri Pınar Karşıyaka Basketbol takımının sponsorlarından olduklarını belirten Uzm. Dr. Seven, spora ve sporcuya olan desteklerini bu yıl da devam ettireceklerini söyledi. Uzm. Dr. Seven, geniş bir camiaya sahip olan ve birçok başarıya imza atarak İzmir halkına gurur yaşatan Pınar Karşıyaka Basketbol takımına başarılarının devamını diledi. Takıma olan desteklerinden ötürü Talatpaşa Tıp Laboratuvarı ailesine teşekkür eden Çınar, bu tarz desteklerin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

DİĞER