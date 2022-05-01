Turkmall’dan Esentepe’de İftar

Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle ülkemizde ve dünyada 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, Ramazan ayı dolayısıyla bir iftar programı düzenledi. İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Forum Göztepe'nin yapılacağı Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftara çok sayıda İzmirli konuk oldu. Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, Y.K Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, Forum Göztepe Y.K Üyesi Barış Öncü Y.K üyesi Kemal Hamamizade ve ayrıca Turkmall proje ortakları Muhittin Coşkun ve Barış Er de çok sayıda mahalleliyle bir araya geldi; dönüşüm öncesi mahallelerinde beraberce son iftarını yaptı. Program kapsamında iftar öncesi Ramazan sohbeti yapılırken, ezanla beraber mahalle sakinleri orucunu açtı. İftardan sonra ise semazen gösterisi gerçekleştirildi.

EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJESİ

Turkmall olarak sektörde 30'uncu kuruluş yılını kutladıklarını belirten Turkmall Yönetim Kurulu Bakanı Levent Eyüboğlu, Forum Göztepe'nin sosyal alanlar, alışveriş ve modern yaşamı bir arada sunacak örnek bir proje olduğunu söyledi. İzmir ve Ege Bölgesi'ne özel önem verdiklerini kaydeden Eyüboğlu, Forum Göztepe markasıyla, toplam 1 milyar liralık yatırımla 200 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapılacağını da vurguladı. Eyüboğlu, şu bilgileri verdi: "Esentepe mahallesinde gerçekleşecek olan projede, yalnızca AVM ve konut inşası değil, meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturulacak. Modern mimariye sahip ve sağlam zemin üzerinde kurulacak projede 1450 konut olacak. Forum Göztepe, çevre yoluna, metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım avantajına da sahip olacak." Eyüboğlu, herkesin Ramazan Bayramını kutladı.