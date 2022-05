Bugünü sadece annenize ayırın

Bugün Anneler Günü... Hayatın telaşlı akışında biraz da olsa ihmal ettiğimiz annelerimizle birlikte vakit geçirmek için harika bir fırsat. Şimdi mısır patlatıp kahve fincanlarınızı elinize alarak birlikte gözyaşı dökmek ya da birlikte kahkahalar atmak için bir film seçebilirsiniz. İşte bu güne özel harika filmler...

Basrol Annelerin (Going Shopping)

Bir giyim tasarımcısı, Beverly Hills kadınlarının alışveriş bağımlılıkları üzerinde oynayarak, büyük bir hafta sonu indirimi yaparak zor durumdaki mağazasını kurtarmaya çalışır.

Milano'da Mucize (Miracle in Milan)

Milanolu iyi yürekli yaşlı kadın Lolotta bir gün evinin bahçesindeki lahana öbeklerinin arasında terkedilmiş bir bebek bulur. Yalnız bir kadın olan Lolotta bu bebeği evlat edinir. Günler geçer ve Toto adını verdiği bu erkek çocuk büyür. Hayat dolu, şen ve enerjik bir kadın olan Lolotta'nın hayâl gücü de çok fazladır. Bu hoşgörülü, eksantrik kadın bir gün eve döndüğünde 6-7 yaşlarındaki Toto'nun ocağın üzerindeki sütü taşırdığını görür. Ona kızacağı veya hemen temizliğe girişeceği yerde, mutfağın zemininden bir dere gibi akan sütün etrafına oyuncak evleri, ağaçları yerleştirerek mutfağını çabucak bir oyun alanı haline getirir ve oğluyla birlikte bu yapay su yolunun etrafında oyunlar oynamaya başlarlar. Yaşlı Lolotta birkaç yıl sonra ölünce küçük Toto bir yetimhaneye yerleştirilir.

Kayıp Sampiyon (The Dark Horse)

Dana, ailesinin Orcas adalarındaki evlerine geri döndüğünde, ailesine ait çiftliğin satılmak üzere olduğunu öğrenir. Dana, ailesini kurtarmak için ipleri kendi eline almak zorunda kalacaktır.

Mutlulugun Ardından (After I'm Gone)

Le courage d'une mere kitabından uyarlanan dramada kanser hastası bir kadının, ölümünden sonra çocuklarını bir arada tutmak ve onlara sevgi dolu bir yuva sağlamak için Fransız hükümetine karşı verdiği mücadelenin öyküsü anlatılıyor.

Sebastian Sevgili Dostum (Belle and Sebastian: The Adventure Continues)

Sebastian, 1945 yılının Eylül ayında iki yıldır görmediği arkadaşı Angelina'yı görmek için sabırsızlanır. Genç kadını Alpler'deki küçük kasabasına götüren uçağın dağlara çakıldığı söylenir fakat Sebastian, Alice'in kurtulduğundan emindir. Sadık dostu olan köpeği Belle ile hayatının en tehlikeli macerasına doğru yola çıkar.

Vanilya ve Çikolata (Vanilla and Chocolate)

Kocasının aldatmalarından bıkan ve çocuk yetiştirmekten yorgun düşen Penelope, huzur bulmak için büyükannesinin evine kaçar. Kocası sonunda hislerini anlamaya başladığı sırada o da zengin bir ünlü olan eski sevgilisi Carlos'la karşılaşır.

Kuzunun Annesi (The Mother of The Lamb)

Hayatını annesi Carmen ile ilgilenerek geçirmiş olan Cristina (49) halen bekar, işsiz ve arkadaşsızdır; memleketinde hayatına devam etmekte ve her geçen gün daha da yaşlanmaktadır. Doğum gününden birkaç gün önce Cristina okuldan arkadaşı olan Sandra ile tekrar görüşür. Sandra ona özgürce ve önyargı olmadan yaşamanın diğer yollarını gösterir.