Açık hava keyfiniz sineklerle bölünmesin

Bahar ve yaz aylarında açık havada vakit geçirmek kadar keyifli bir şey yok. Ancak sivrisinekler keyfimizi kaçırmak için hazırda bekliyor olabilir. Siz de onları kendi yaptığınız mumlarla kaçırabilirsiniz. Evde mum yapımı için gerekli olan ana malzemeyi seçerek işe başlamalısınız. Parafin, soya mumu, ya da balmumundan birini ana malzeme olarak kullanmak mümkün. Sağlık için birtakım tehlikeler arz ettikleri gerekçesi ile parafinli mumlar günümüzde tercih edilmiyor.

Bunun yerine çevre dostu olarak da bilinen soya mumu veya sağlık açısından hiçbir zararı olmayan balmumunu tercih edebilirsiniz. Ek olarak dekoratif mum kapları, fitil, balmumunu eritmek için geniş bir kap veya tencere ve son olarak da sivrisinekleri kovmanıza yardımcı olacak esansiyel yağlara ihtiyacınız olacak. Sivrisinekleri kovmasıyla meşhur olan citronella esansiyel yağına tarifte mutlaka yer vermelisiniz. Bunun yanında hem muhteşem kokuları hem de sinekleri uzaklaştırma becerileri ile bilinen başkaca yağlar da var. Aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz karanfil, lavanta, okaliptüs, nane, biberiye, sedir ağacı ve limon otu yağı bunlardan bazıları. Citronella yağının yanında bunlardan birine de tarifte yer vermeniz mümkün.





ISIYA dayanıklı olması şartıyla mum kabını dilediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Kavanozları, kahve fincanları ya da seramik kaseleri değerlendirebilirsiniz.

-MUM kabını belirledikten sonra sıcak tutkal veya güçlü bir bant yardımıyla fitili kabın dibine sağlam bir şekilde tutturun.

BALMUMU eritilerek kaplara doldurmaya hazır hale gelinceye kadar mum kaplarını da ısıtın çünkü kapların sıcak olması balmumunun eşit şekilde soğuması için gerekli.

BALMUMU miktarını, kullanacağınız mum kabına göre ayarlayın.

BALMUMUNU kaynayan suyun üzerinde eritip citronella yağı ve seçtiğiniz esansıyel yağı ekleyebilirsiniz.

MUMA dilediğiniz rengi vermek için yağ bazlı mum boyalarından ya da kullanılmayan pastel boyaları eriterek karışıma ekleyebilirsiniz.

BALMUMUNU dökerken fitilin balmumunun tam ortasında kalmasını sağlamak için bir mandal veya kabın boyuna göre uzun çubuklardan faydalanabilirsiniz.

MUMLAR soğuduktan sonra mumun boyuna göre fitilleri kısaltmalısınız. Fitillerin mumun yüzeyinden 1,5-2 cm kadar uzun olması yeterli olacaktır.