Didim, gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi

GAYRİMENKUL Hizmet Ortaklığı (GHO) Ege Bölge Müdürü Özkan Yalaza, Didim ve çevresinin doğa, deniz, ulaşım olanakları ve fiyat avantajıyla ilgi gördüğünü söyledi. Özellikle pandemi sonrasında müstakil yaşama olan talebin arttığını ifade eden Özkan Yalaza, Didim'in hem yurt içi hem de yurt dışından yatırımcılar tarafından talep edildiğini belirtti.

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

GHO olarak Didim Akbük'te yer alan Akyüz Life projesinin satış ve pazarlamasını yürüttüklerini dile getiren Özkan Yalaza "Proje hem doğanın içinde hem de deniz manzarasıyla dikkat çekiyor. 11 villadan oluşan projede her konut 312 metrekarelik arsa payına sahip. Böylece villalar kendine ait 4 adet bahçe alanıyla müstakil yaşam hissini de artırıyor. Açık yüzme havuzu bulunan Akyüz Life'ta villalar 147 metrekare kullanım alanına sahip. Proje mimarı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Akyüz Life, Akbük ve Bodrum'u bağlayan anayol üzerinde bulunuyor. Bodrum Milas havalimanına 45 dakika, İzmir'e ise 1 saat 15 dakikalık mesafede yer alıyor. Proje denize bin 200 metre mesafede konumlanıyor. Anahtarları Haziran ayı sonunda teslim etmeyi planlıyoruz " diye konuştu.

Didim'in, son 10 yılda özellikle Avrupalı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği bir bölge olarak dikkat çektiğini belirten Özkan Yalaza, "Akyüz Life sunduğu avantajlarla önemli bir yaşam alanı olarak yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Alırken kazandıran proje, hem konut fiyatları hem de kiralama olarak yüksek getiri sağlayacak. Bölgenin villa imarına açık olması sayesinde çevrede yüksek konutlar da bulunmuyor" ifadelerini kullandı.