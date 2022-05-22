Kadına ve sağlıkçılara karşı şiddet kanunu değişiyor

AVUKAT Nevin Can, kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin onaylandığını ve Resmi Gazete'de yayınlanacağını söyledi. Toplumumuzda kadınlara karşı şiddet ve cinsel suçların artış gösterdiğini vurgulayan Avukat Can, bu kanun değişikliğinin olumlu olmasına rağmen, esasen toplumun eğitilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Kanun değişikliği hakkında bilgi veren Avukat Nevin Can, "Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeler içeren "Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Meclisin 12/05/2022 tarihli oturumunda kabul edilerek kanunlaşmıştır. Önümüzdeki günlerde Resmî Gazete'de yayımlanması beklenen kanun, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve ilgili kanunlarda değişiklikler yapılmış olacaktır. Bu kanun değişikliği ile kamuoyunda zaman zaman "kravat indirimi" gibi tabirlerle ifade edilen takdiri indirim nedenlerine kısıtlama getirilmiştir. Kanunun önceki halinde indirim nedenleri sınırlı olarak sayılmamakla, indirim konusunda hakimlere geniş bir yetki tanınmış iken değişiklik sonrasında ancak sanığın yargılama esnasındaki pişmanlığını gösteren davranışları indirim nedeni olarak kabul edilebilecek olup bunların ne olduğunun ise açıkça gerekçeli kararda belirtilmesi gerekecektir" dedi.

'ISRARLI TAKİP'

Avukat Nevin Can, bunlara ek olarak Türk Ceza Kanunu'na, özellikle kadınların korunması amacıyla "ısrarlı takip" başlığı altında yeni bir suç eklendiğini kaydetti. Can, "Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olmak" şeklinde tanımlanan bu yeni suçun cezası altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu suçun çocuklara, eski eşe, hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş kişiler gibi belirli kişilere karşı işlenmesi durumu nitelikli hal olarak belirlenmiş ve cezayı arttırıcı neden olarak kabul edilmiştir.

Yapılan bir diğer değişiklik de kadına karşı şiddet mağdurlarının ücretsiz olarak avukat yardımından faydalanabileceği hallerin genişletilmesi olmuştur. Daha önceden yalnızca cinsel saldırı ya da alt sınırı beş yıldan fazla cezayı gerektiren suçların mağdurları talepleri halinde ücretsiz olarak avukat yardımından faydalanabilmekte iken değişiklik sonrasında çocukların cinsel istismarı, ısrarlı takip, kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının mağdurları da artık bu haktan yararlanabilecektir" ifadelerini kullandı