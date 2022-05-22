La Liva’dan, Tınaztepeli öğrencilere güzellik

PROFESYONEL kadrosuyla kadınların güzelliğine güzellik katan La Liva Beauty Studio, Tınaztepe Üniversitesi In Fest etkinliğindeki standıyla ilgi gördü. La Liva Beauty Studio Kurucusu Nazife Selçuk, festival kapsamında üniversite gençliğiyle bir araya geldiklerini ve stant ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verdiklerini dile getirdi. Selçuk, festivalde yapılacak çekilişte 1 kişiye tüm vücut epilasyon, 2 kişiye protez tırnak, 2 kişiye hydrafacial cilt bakımı, 3 kişiye kalıcı oje ve 3 kişiye de kirpik lifting hediye ettiklerini söyledi.

Tanıtım çalışmaları hakkında bilgi veren Nazife Selçuk, "Bu etkinlikte uzmanı olduğumuz güzellik uygulamalarımızı üniversitelilerle buluşturduk. Tırnak grubu işlemleri, ipek kirpik, lifting altın oran, kaş tasarımı ve Henna Brows kaş tasarımı gibi işlemleri konuklarımıza tanıttık. Kişiye özel hizmetlerle sektördeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Kurdukları tanıtım standıyla örnek uygulamaları sergileme fırsatı bulduklarını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti: "Güzellik sektöründe kurumsal yaklaşımlarla, işini ciddiye alan ve profesyonel bir kadroyla hizmet veriyoruz. 1 yıl önce başladığımız bu yolculukta, önemli bir marka haline geldik. Pek çok hizmeti tek çatı altında uygulayabiliyoruz. Amacımız La Liva kalitesini daha çok insanla buluşturabilmek"