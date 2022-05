Senar’dan Moreno’ya “pılını pırtını topla git” öğüdü

TÜRKİYE'DE "show business" denilince ilk akla gelen isim prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman bu alanda birçok ilke imza attı. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali, Best Model of Turkey ile Best Model of the World kurucu başkanı Özerman, mesleğinin 50. yılında, Fransa'da "Chevalier de I'Ordre National du Merite" unvanınıyla onurlandırıldı, ayrıca "Oscar de France Ödülü"nü aldı. Menjerliğini yaptığı sanatçılardan biri de dünyaca ünlü sanatçı Dario Moreno'dur. 10 yıl boyunca birlikte çalıştığı ve yakın dost olduğu Dario Moreno'nun Meksikalı olarak tanınmasına içerleyen Özerman, İzmirli Dario'yu kaleme aldı. İzmirli dünyaca ünlü sanatçıyı en çok İzmir'in gazetesi Yeni Asır'da görmeyi istediğini belirten Özerman gazetemizi ziyaret ederek kitabını ve Moreno'yu anlattı. Özerman'ın Moreno'nun bilinmeyenlerini anlattığı bu 'anlatı' kitabından gözümüze takılanları sizler için derledik...

YETİM BİR ÇOCUKTU

Sefarad Yahudisi bir ailenin 5 çocuğundan biri olarak Aydın'da dünyaya gelen ünlü şarkıcı Dario Moreno, tren istasyonunda çalışan babası vurularak öldürülünce yetim kalır. Ardından ailesiyle İzmir'e yerleşen Moreno, annesi Madam Roza tarafından geçim sıkıntısından dolayı yetimhaneye verilir. Burada kalırken Yahudi ilkokulunu bitiren Moreno, yetimhaneden çıktıktan sonra Halim Ağa Çarşısı'nda İzmir'in en ünlü avukatlarından Nuri Fettah'ın yanında getir götür işlerine başlar. Ancak daktilosunu kısa zamanda o kadar ilerletir ki katipliğe kadar yükselir. Ayrıca geceleri Milli Kütüphane'de Fransızca ve İspanyolcasını geliştirir.

DÜĞÜNLERDE TUTULDU

Yetimhane yıllarında darbukayla başlayan müziğe ilgisini, 12 yaşında sokakta bulduğu eski püskü ve çatlak bir gitarı tıngırdatarak geliştirir. Musevilerin 13 yaşında yapılan dine kabul töreninin ardından düzenlenen 'Bar Mitsva' eğlencelerinde sahneye çıkmaya, şarkılar söylemeye başlar. Sesi ve müziği öylesine beğenilir ki, İzmir'deki tüm 'Bar Mitsva' düğünlerinin aranan ismi olur Moreno... Ve 17 yaşına geldiğinde Fransızca, Türkçe, İspanyolca karışımı duygusal parçalar bestelemeye başlayan genç sanatçı, artık mahallesinin tanınan simalarından biri haline gelir. Bu arada şansı da yaver gider... Kendisini dinleyen ve sesine hayran kalan İzmir'in Levanten ailelerinden İtalyan asilzadesi bir soprano hanım, Moreno'ya müzik öğretmenliği yapabileceğini söyler. Moreno'nun bunu sevinçle kabul etmesiyle hayatı değişir. Kendisinden 'Kontes' diye bahsettiği öğretmeninin sesini nasıl kullanacağını profesyonel olarak öğretmesi sayesinde Moreno büyük gelişme gösterir. Zamlan içinde eğitmeni olan 'Kontes' hanımefendi ile de sahneye çıkmaya ve birlikte düetler yapmaya başlarlar. Dario, ardından askerliğini yaptığı Akhisar Orduevi'nde de şarkılar söylemeye devam eder, müziği asla bırakmaz...

ORHAN VELİ İLE TANIŞMA

Askerden döndüğünde artık tek istediği şey, geçimini de sağlayabileceği iyi bir mekanda şarkılarını söylemektir Moreno'nun... Tanıdıklarına 'Neresi olabilir?' diye sorduğunda aldığı yanıt onu Ankara macerasına sürükleyecektir. Kendisine tavsiye edilen Niyazi Bey'in Ankara Gar Gazinosu'nda deneme amacıyla sahneye çıkan ve seyircinin alkış tufanıyla karşılaşan Dario Moreno böylece Ankara Gar Gazinosu'nda yeni işini ve yeni şehrini bulmuş olur. Sıra gelmiştir başkentte bir oda bulmaya ancak kapısını çaldığı tüm oteller doludur. Sonunda bir resepsiyon görevlisine, "Ben gece çalışıyorum, sadece gündüz yatacağım bir odaya ihtiyacım var" der. Bunun üzerine görevli, tek başına kalan bir müşterisi olduğunu ve sabah erkenden çıkıp akşam döndüğünü söyler. Uzun bir süre Moreno ile diğer müşteri birbirini görmeden odayı kullanırlar. Biri geldiğinde, diğeri çıkmış olur... Ama bir gün, odada karşılaşırlar. Moreno'nun zamanla çok seveceği ve arkadaş olacağı bu kişi, ünlü şair Orhan Veli'den başkası değildir!

MÜZEYYEN SENAR GÖNDERDİ

Dario Moreno'nun Gar Gazinosu'ndaki eğlenceli sahneleri artık sıradan hale gelmişti. Ancak o geceyi sıra dışı yapan şey, izleyicilerin arasında Türk sanat müziğinin en güçlü sesi Müzeyyen Senar'ın oturuyor olmasıydı. Gecenin ardından Niyazi Bey, Dario Moreno'yu Müzeyyen hanımla tanıştırdığında, ünlü sanatçının sözleri genç şarkıcıda şok etkisi yaratır. Çünkü Senar kendisine, "Oğlum sen burada işini bitir, pılını pırtını topla git" demiştir. Bunun üzerine Senar'ın kendisini beğenmediğini zanneden Moreno, "İyi değil miydim" diye hayıflandığında, Müzeyyen Senar, "Tam tersine çok beğendim. Senin yerin burası değil, Avrupa" demiştir.

AVRUPA ÖNCESİ İSTANBUL

Müzeyyen Senar'ın, kendisini Avrupa'ya layık görmesi bir ok gibi aklına saplanıyor Moreno'nun... Önce İstanbul'da alır soluğu. Taksim Belediye Gazinosu, Fenerbahçe'de Belvü Gazinosu ile Büyükada'daki Anadolu Kulübü'nde sahneye çıkar. Ama ancak hayatını kazanmaya yetecek kadar para kazanabildiği İstanbul onun asıl yaşamayı istediği yer olmadığı için bir gün kapıyı çekip gider. Fakat Paris bileti çok pahalı gelince, rotayı Yunanistan'a çevirir... Bir basamak olarak gördüğü Yunanistan ise yine onu tatmin etmez. Bu kez biriktirdiği parayla Fransa'nın Nice kentine bir bilet alır. İzmirli Dario, artık gerçek anlamda Avrupalı bir şarkıcı olarak önce Fransa, sonra Almaya'da büyük sükse yapacaktır. BÜLENT GÜRLÜK