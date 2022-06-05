Çeşme’de anlamlı buluşma

Mia Klinika'nın sahibi Nazo Zeyrek, geçtiğimiz yıl ülkemizde gerçekleşen yangında kurtarılan hayvanlara destek olmak için doğum gününde anlamlı bir organizasyona imza attı. Dora Magazin Ceren Ağca organizatörlüğünde gerçekleşen yardım etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Deniz Seki, Ömür Gedik, İvana Sert, Özge Ulusoy başta olmak üzere onlarca oyuncu ve influencerın katılım gösterdiği ve yardım toplanmasında destek olunan organizasyon beklenilenin üstünde etki yarattı. Yardım çağrısına cevap veren herkese teşekkür eder Nazo Zeyrek, doğum gününde kendisine gelen hediyeleri bağış olarak almasıyla başlayan bu yardım etkinliğinin, tanınmış isimlerin destekleriyle çığ gibi büyüdüğünü ifade etti. Organizasyondan elde edilen gelir Haçiko Derneği'nin, Haçiko Yaşam Çiftliği'ne 12 ay boyunca yardım etmek için ve diğer hayvan koruma derneklerine aktarıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleşen köpek güzellik yarışması da konuklara sevimli dostlarla birlikte eğlenceli anlar yaşattı.

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