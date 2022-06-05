Gökyüzü Haritası’nın bu hafta söyledikleri

KOÇ: Ruhsal yenilenme yasıyorsunuz Bu hafta aile içi aktiviteler için uygun olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. Sorgulanmaktan hoşlanmıyorsunuz. KOÇ

BOĞA: Çevresel etkilesimiz mükemmel Aşkı algılama biçiminiz öylesine farklı ki, sizi anlamakta zorlanıyorlar. Duygusal olarak ne aradığınızı ayrıntılı olarak düşünmelisiniz. Çünkü, yaşadığınız kaoslar giderek artabilir. Girdiğiniz ortamlarda etkileyici cümlelerinizde arkanızda bir hayran ordusu bırakacaksınız. Hem insleriniz tarafından kıskançlıkla izleneceğiniz için, bazılarına karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER: Iliskilerinizde tedbirli olmalısınız Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz. Sosyal aktiviteleri seviyor olsanız da kalabalıklar içinde kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz. Yardım etmeyi ve akıl vermeyi seviyorsunuz.

YENGEÇ: Alınganlıktan vazgeçin Kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız.

Düşünceleriniz o kadar fazla derin ki, sizi anlamak için karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gerekiyor.

Fazla alıngan olduğunuz bir dönem yaşayacaksınız.

Hayal kırıklığı size göre değil fakat fazla çevrenizdeki kişilerin üzerinizde baskısı sizi üzebilir. Kıskançlıktan uzak kalmalısınız.

ASLAN: Ask hayatınız canlanıyor Çevrenizin ve enerjinizin farkına varacaksınız. Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Eğer, bekarsanız ve sevgili arıyorsanız; işte size büyük bir fırsat. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile yeni duygularınızın keyfini çıkarın. Sizden yaşça büyüklerle dolaşmaktan korkmayın onların ilgisi size iyi gelecektir.

BAŞAK: Kendinizi kontrol etmelisiniz İçsel değişimlere ve ani gelişen olaylara karşı tedbirli olun. Bazı olayları yeniden yapılandırmak isteseniz de şimdilik beklemeyi yeğlemelisiniz. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız

TERAZİ: Dengenizi kuruyorsunuz Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakabilir. Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin.

AKREP: Maddi konularda degisim var Maddi ve manevi olarak iyi bir hafta geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Yaşamınızda oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok. İdeallerinizi destekleyecek arkadaş gurubuyla çalıştığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz

YAY: Cesur ve güçlüsünüz Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir hafta yaşayacaksınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız daha da anlamlı oluyor

OĞLAK: Sorumluluklarınız azalıyor Aktif ve hareketli bir performans sergilemenize rağmen, dikkatli olmalısınız. Karmaşa sorun getirebilir. Aynı frekansta olacağınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Fiziksel yönlerinizle ilgili değişimlerden sakınmalısınız. Nostaljik düşünceler ortaya çıkacaktır. İhmal ettiğiniz ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz

KOVA: Fırsatları degerlendirmelisiniz Yenilikler konusunda sürpriz fırsatlar söz konusu. Maddi harcamalarınınız için gerekeli desteği kendi imkanlarınızla yaratmalısınız. Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bu dönem eski alışkanlıkların etkisinde kalabilirsiniz. Risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Uzaktan gelecek sürpriz haberlerle keyifli bir dönem yaşayabilirsiniz.

BALIK: Kariyeriniz sizi zorluyor Siz özel duyguların kişisiniz. Partnerinize karşı takınacağınız tavırların nedenleri yüzünden eleştiri alabilirsiniz. Duygularınızı daha net bir şekilde anlatmayı asla beceremiyor ve ketum davranışlar sergiliyorsunuz. Eski dostlarla kuracağınız iletişim sayesinde bir çok eski duygunun yeniden canlanacağını görmek sizi mutlu edecek. Duygusal zaaflarınız artabilir.