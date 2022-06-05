Landmer’den profesyonel bakım ve servis hizmeti

İzmir'de turizm ve araç kiralama sektörlerinde çalışmalarını yıllardır sürdüren işadamı Selçuk Daştan, Mayıs ayında hizmete açılan Landmer Otomotiv ile servis ve bakım konusunda profesyonel çözümler sunuyor. İşletme sahibi Selçuk Daştan, Bornova ağaçlı yolda bulunan Landmer ile Land Rover, Bmw, Mercedes, Audi, Volvo, Volkswagen gibi üst segment araçların her türlü bakım, onarım ve servis konusunda uzman teknik kadroyla hizmet verdiklerini söyledi.

KALİTELİ VE UYGUN

Servis alanında kalite, fiyat avantajı ve memnuniyet odaklı bir sistem geliştirdiklerini dile getiren Daştan, "Bizi diğer yetkili servislerden ayıran en büyük özellik motor revizyonu yapmamız. Yetkili servisler çoğu zaman direkt parçanın değişmesi gerektiğini söyleyebiliyor. Landmer'de ise gerekli parçaları en uygun şekilde onararak daha uygun fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz. Gerek orjinal gerekse de yan sanayi yedek parça ürünleri kullanıyoruz. Bütün bunları mutlaka müşteri onayına sunuyoruz. Amacımız hem kaliteli hem de uygun maliyetli hizmet sunabilmek" diye konuştu.