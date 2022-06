Yeşil Manisa’nın mimarı: Tarzan

Manisa'da yaklaşık 60 bin ağaç diken, giyimi nedeniyle 'Manisa Tarzanı' lakabı takılan Ahmet Bedevi, Manisalıların kalbinde yaşıyor. Türkiye'nin ilk çevrecisi olarak kabul edilen Ahmet Bedevi, yaşam hikayesi ve yeşil sevgisiyle ölümünün üstünden 59 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Hayatı filmlere konu oldu.

BİR VATAN AŞIĞI

Kerkük kökenli Türkmen bir ailenin çocuğu olan Ahmet Bedevi, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda orduya katıldı. Kafkas ve Batı Anadolu cephelerinde savaşan Bedevi'ye, TBMM tarafından kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verildi. Bu madalyayı da ömrü boyunca sakladı. Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, Manisa sokaklarında kendisine verilen İstiklal Madalyası ile dolaştı.

MAAŞINI DAĞITTI

İstiklal mücadelesinin ardından Ahmet Bedevi Manisa'ya yerleşti. Talan edilmiş, yanmış yıkılmış Manisa'yı gören Ahmet Bedevi, kenti yeşillendirmeyi kendisine vazife bildi. Spil Dağı'nın eteklerindeki sarp kayalıklarda kendine bir kulübe kurdu. Her gün Spil Dağı'na binlerce fidan dikti. Manisalılar şortla gezen ve saçını sakalını uzatan Ahmet Bedevi'ye 'Manisa Tarzanı' lakabını taktı.

Kısa sürede Manisalı'nın sevgilisi haline gelen ve ilgi gören Manisa Tarzanı, Türkiye çapında da ünlendi ve 'Türkiye'nin ilk çevrecisi' kabul edildi. Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, o dönemde bahçıvan olarak belediye kadrosuna alındı ve kendisine maaş bağlandı. Gönlü zengin olan Manisa Tarzanı aldığı bu maaşı da yoksullara dağıttı.

HATIRASI HER YERDE

MANİSA Tarzanı, kalp rahatsızlığı nedeniyle 31 Mayıs 1963'te hayatını kaybetti. O dönemin gazetelerinde Manisa Tarzanı'nın ölümü geniş yer buldu. Manisa'yı yeşillendiren Ahmet Bedevi'yi unutmayan Manisalılar her yıl 31 Mayıs'ta Çatal Mezarlığındaki kabri başında anmaya başladı. Manisa Tarzanı'nın ismi bir okula, mahalleye ve caddeye verildi.

ÖLÜMÜNÜN 59'uncu yıl dönümünde de anılan Manisa Tarzanı için tören düzenlendi. Öğrenciler ellerinde pankartlarla yürüdü, o dönemdeki yakın arkadaşları Manisa Tarzanını anlattı. Manisa Tarzanının yakın arkadaşı olan Ali Haydar Aksakal, "Ahmet Bedevi, Manisa'yı ağaçlandıran kişidir. Spil Dağı'nın etekleri onun sayesinde yemyeşil olmuştur. Küçük kulübesinde yaşar ve her zaman yoksulun yanındaydı. Doğayı, ağaçları, yeşili çok severdi. Onun mirasını bugün de yaşatmalıyız" diye konuştu

NERMİN UÇTU