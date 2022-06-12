Anne adaylarına sağlıklı gebelik önerileri

Anne adaylarına önerilerde bulunan Bodrum Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kemal Göl, gebe kalmak istenen zamandan 3 ay önce uzman doktorla ön görüşme yapılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Göl, "Doktorunuzla yapacağınız görüşmede, erken gebelik döneminde bebeğinize önemli zararlar verebilecek bazı enfeksiyon etkenlerine karşı bağışık olup olmadığınız gözden geçirilecek, gerekirse aşı önerilecektir. Eşiniz veya sizin ailenizde kalıtsal bir hastalığın varlığı sorgulanacak ve gebelik sırasında sorun yaratabilecek genel sağlık durumunuz açısından bazı tetkikler önerilebilecektir. Bebekte oluşabilecek bazı sakatlıkları önlemeye yönelik olarak folik asit desteği planlanacaktır" dedi.

NELER YAPILMALI?

Doç. Dr. Kemal Göl, doğum öncesi süreçte ve gebelikte, annenin sağlığına herhangi bir zarar vermeden sağlıklı bir bebek doğurabilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Göl, şöyle devam etti: "Gebe kalmayı düşündüğünüz aylarda, bebeğe zarar verebilecek etkenlerden uzak durmalısınız. Tüm gebelik boyunca ve özellikle ilk 3 ayda sigara, alkol ve doktorunuzun bilgisi dışındaki tüm ilaçlardan sakının. Gebelik boyunca kedi-köpek dışkısı ve çiğ etten uzak durun. Salata gibi çiğ yenen sebzelerin çok iyi yıkandığından emin olun. Toprakla uğraşırken eldiven giyin.

Gebeliğin özellikle ilk 3 ayında görülen bulantı-kusmalar için sık ve az miktarda kuru gıdalar yenilmesi önerilir. Doktorunuz önermediği müddetçe bulantı kesmek için verilen ilaçları kullanmayın. Gebelikte sık görülen kabızlık yakınması için mümkün olduğunca bol sıvı alın, posalı yiyecekler yiyin. Gerekli hallerde doktorunuz size uygun bir ilaç önerecektir. İşiniz günde 3 saatten fazla çalışmayı gerektiriyorsa, en az 2 saatte bir 10-15 dakika dinlenin ve erken doğum risklerini doktorunuzla tartışın. Gebelik esnasında, -bazı riskli hastalar hariç- gebeliğin son haftaları dışında seyahat etmekte sakınca yoktur. Yolculuk boyunca her 2 saatte bir 5-10 dakika yürüyüş yapmanız faydalı olacaktır. Gebelik süresince sigara ve alkollü içkilerden uzak durun!"