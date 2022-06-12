Balıkesir Kahvaltı Festivali’ne yoğun ilgi

Balıkesir'in gastronomi değerleri, Gastronomi Turizmi Derneği basın konseyi yoğun çalışmaları ile "Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali"nde vitrine çıkmaya başladı. 2-5 Haziran'da Balıkesir Avlu'da gerçekleştirilen festival, 7'den 77'ye katılımcılarını ağırladı. Tadına doyulmaz lezzetleri ve yöresel mutfağıyla gastronomi turizminin öne çıkan rotalarından biri olmaya aday Balıkesir, düzenlediği Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali ile gastronomik değerlerini taçlandırıyor. Balıkesir, kahvaltı konseptiyle gastronomi alanına yeni bir soluk getirdi.

MARKA ŞEHRE ADIM ADIM

Türkiye'yi doyuran, 50 Peynirli Şehir Balıkesir'in gastronomi dünyasında önemli bir yere gelmesini hedefleyen Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği koordinasyonunda şehrin coğrafi işaretli ürünleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 30 çeşit yöresel ürünü katılımcıların beğenisine sundu. Şehrin lezzetlerini keşfetme imkânı sunan 4 günlük festival, katılımcılarını lezzetli bir yolculuğa çıkardı.

İki yıl önce başlatılan "Marka Şehir Balıkesir" konseptinin devam eden adımlarından biri olan Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali, Balıkesir Valiliği öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğinde yürütülüyor.

Balıkesir ve Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birlikleri, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği, TÜRSAB, ÇARO, Balıkesir Üniversitesi gibi diğer birçok kurumun ve paydaşın da katkı sunduğu festival kapsamında ulusal ve uluslararası alanda güçlü şeflerin şovları; yerel halkın, öğrencilerin ve profesyonellerin katılacağı yarışmalar düzenlendi. Alanında uzman kişilerin yer aldığı bilimsel ve teknik paneller ile tadım söyleşileri gerçekleştirildi.