İzmir Kuyumcular Odası 70. yaşını kutladı

İzmir Kuyumcular Odası, kuruluşunun 70. yıl dönümünü Alsancak Mumlu'da düzenlediği yemekli balo ile kutladı. Eşli olarak gerçekleştirilen geceye, Ticaret İl Müdürü, İzmir Ticaret Odası meclis üyeleri, bir çok oda ve dernek başkanı da dahil olmak üzere 600 kişi katıldı.

Balonun açılışında konuşan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, "En son dört yıl önce bir araya gelmiştik. Sektörümüzde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu koruyup geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bundan böyle iki yılda bir buluşacağız. Gösterdiğiniz ilgi ve oluşturduğunuz güzel tabloya teşekkür ederiz" dedi.

ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Davetliler arasında yer alan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da 70. kuruluş yıldönümünde kuyumcu esnafını kutlayarak "Genç ama deneyimli, dinamik bir ekibin göreve geldiği İzmir Kuyumcular Odası'nda çok önemli ve büyük başarılara imza atılacağına inancımız tam. Yolları açık olsun. Bizler de her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Yaşam Boyu Meslekte Onur Ödülleri kapsamında mesleğe katkıları bulunan esnaflara ve sponsorlara teşekkür plaketleri sunuldu.

-Bu bir ilandır-