Manisalı Picasso’nun hedefinde Nobel var

Manisa'da 3 yaşında resim yapmaya başlayan ve Covid- 19 döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte resme daha fazla zaman ayıran Karin Berra Karagöz, ulusal ve uluslararası alanda başarılı çalışmalara imza atıyor.

Yunusemre ilçesindeki Organize Sanayi İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Karin Berra Karagöz, ailesinin desteğiyle katıldığı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), 4 ila 6 yaşındaki çocuklara yönelik düzenlediği 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması'nın "Uzayda Yaşam ve Çalışma" kategorisinde "Genişletilmiş Dünya" adlı resmiyle birinci olmayı başardı.

NASA internet sitesi üzerinden yayınlanan 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması sonuçlarıyla yaş grubunda birinci seçilen Karin Berra Karagöz, derecesiyle ailesini ve okulunu mutlu etti. Karagöz, daha öncede Belçika İslam Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 'Dünya Çocuk Hakları' konulu resim yarışmasında birinci olurken, Japon Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ulusal Manga Resim Yarışmasında da ikinci olmuştu. Hayal dünyasını resimle birleştiren Manisa'nın Picasso'su Karagöz, ünlü ressamlardan ilham aldığını ve yaptığı resimleri sergilemek istediğini açıkladı, hayalinin Nobel Ödülü kazanmak olduğunu söyledi.

AYRI BİR DÜNYA

NASA'nın yarışmasında çizdiği resmin öyküsünü anlatan Karagöz, "İklim değişikliklerden etkilenmeyen ayrı bir dünya olmasın istedim. Dünyaya bağlı bir tane daha dünya çizmiştim. Dünya dışında bir dünya oluşturmuştum. Birinci oldum" dedi. Hayalinin Nobel ödülü almak olduğunu söyleyen Karagöz, "Ünlü ressamların resimlerinden ilham alıyorum" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK