Genç, güzel ve daha diri görünmenin sırrı: Yüz yogası

Yaşın ilerlemesi ile beraber, yüzde bulunan kas ve hücreler de yaşlanır. Hücrelerin canlılığını korumak, kasları her zaman dinç tutmak için pek çok yol olsa da yüz yogası hem tek kuruş harcamadan hem de bıçak altına yatmadan genç görünmeyi vadeder. Kan dolaşımını hızlandıran egzersizlerden oluşan ve yaklaşık 40 kası aynı anda çalıştıran yüz yogası, hücrelerin yenilenmesini ve daha canlı görünmenizi sağlar. Pek çok kişinin endişesi olan kazayakları, göz çevresindeki kırışıklıklar, yanaklardaki sarkmalar ve yaşlı görünmek yüz yogası ile ortadan kaldırılabilir. Nurgül Yeşilçay, Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow, Esra Tüzün, Saba Tümer, Demet Özdemir gibi ünlüler yüz yogası ile gençleşen ünlüler arasında sayılabilir. Yüz yogasından faydalanmak için gün içinde ortalama 15 dakikanızı bu hareketlere ayırmanız gereklidir. Çok kısa bir zaman içinde yapılan yüz yogası hareketleri ile yüzünüzde harika değişimlere şahit olabilirsiniz...



DAHA DOLGUN DUDAKLAR

Yüz yogası yüzün belirli noktaları için uygulanabilir. Eğer amacınız yüz yogası ile dudak dolgunlaştırma ise, öncelikle dudaklarınızı nemlendirici ile nemlendirin. Daha sonra ağız içinde su var gibi düşünün ve hava ile gargara yapmaya çalışın. Ağız içindeki havayı sağa ve sola doğru atabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise ayna karşısına geçerek kendinize sevgi dolu öpücükler göndermek olacaktır. Yaklaşık 1 dakika boyunca deneyeceğiniz bu hareketler ile dudak çevresini güçlendirebilirsiniz. Dudaklarınızda uygulayacağınız bir hareket de "o" harfini çıkarmak olacaktır. O harfini söyleyerek dışarıya hava üfleyebilirsiniz. Böylece yanak ve dudak çevreniz çalışmış olur.

SARKMAYAN YANAKLAR

Düzenli olarak uygulanan yüz yogası yanak sarkması gibi istenmeyen durumların önüne geçebilir. Bu amaçla balon şişirmenizi tavsiye edebiliriz. Şişirdiğiniz balonun havasını söndürmek için dudaklarınıza yakın tutun ve hava dışarı çıkarken havaya karşı üfleyin. Böylece yanak kaslarınızı çalıştırmış olursunuz. 10 defa balon şişirerek bu hareketi düzenli olarak deneyebilirsiniz. Ayrıca yanak sarkmasını önlemek için Çin bıyığı adı verilen hareketi deneyebilirsiniz. Bu hareket için parmaklarınızla 2 rakamını oluşturun ve birleştirin. Sağ ve sol yanakları bu hareket ile gerdirin. Her gerdirmede 10 saniye kadar bekleyin.

KIRISIKSIZ ALIN BÖLGESİ

Yüz yogası alın kırışıklığı için de uygulanabilir. Avuç içinizi alnınıza tam yapıştırın ve yukarı doğru çekin. Göz kapakları hafif yukarı çıkacaktır ve kaşlarınızın kıpırdamasını da engellemiş olursunuz. Gözlerinizi 10 kere açıp normal hale dönün. Bu hareket sayesinde şaşırma anı gibi zamanlarda kaşlarınızı yukarı kaldırıp alında çizgiler oluşma ihtimalini ortaya çıkarmak yerine güçlenen göz kapaklarınız sayesinde sadece gözlerinizi açarsınız. Bu hareket ayrıca göz kapağı düşüklüğü oluşma ihtimalini de azaltır.

FAYDALARI

■ Yüz yogası kan dolaşımını hızlandırmaktadır.

■ Kan dolaşımı hızlanacağı için uyku hali ortadan kalkar.

■ Çok büyük masraflarla yapılan estetik operasyonlarla kıyaslandığında, yüz yogası masrafsız ve daha pratiktir.

■ Yaşın ilerlemesine bağlı oluşan kırışıklık ve sarkmaları engeller.

■ Kilo alıp veren kişilerin yanaklarında oluşan sarkmalar, yüz yogası düzenli şekilde yapıldığında ortadan kalkar.

■ Cilt hücrelerini harekete geçireceğinden cildiniz her zaman yeni ve canlı kalır.

■ Eğer uzun süre düzenli şekilde yaparsanız, yüzünüzde incelme ve orantılı bir görünüm oluşur.

■ Birkaç gün deneyip birkaç gün ara vermek, yüz kaslarınızı yoracaktır.

Bu egzersiz için sabırlı ve kararlı olmalısınız.

■ Yüz yogası başlangıç aşamasında, ilk zamanlarda büyük değişimler yapmaz ama istikrarlı ilerlerseniz sonuçları fark edebilirsiniz. Nasıl ki bir mimik çizgisinin oluşması aylar hatta yıllar alıyorsa, ufak kırışıklıkların daha pürüzsüz hale gelmesi de zaman alacaktır.

KIRIŞMAYAN GÖZ KAPAKLARI

Yüz yogası göz çevresi için uygulandığında göz kapaklarını güçlendirir ve kırışıklık oluşumunu önler. Bunun için avuç içinizle kaşlarınızı yukarı doğru gerdirin ve bu sırada aşağıya bakmaya çalışın. 1- 2 dakikalık uygulamayı günlük olarak tekrar edin.



DOLGUN ELMACIK KEMİKLERİ

Eğer yüz yogasını yanak dolgunlaştırma etkisi bıraksın diye deniyorsanız, günlük egzersizlerini ihmal etmemelisiniz. Sarkan yanaklar, zamanla gerilir ve elmacık kemiklerinizde dolgunluk oluşur.

DAHA DİRİ BİR BOYUN, ÇENE VE GIDI İÇİN

Yüz yogası boyun kırışmaları için de cildi güçlendirebilir. Dik pozisyonda oturun. Boynu arkaya doğru yarım daireler yaparak birkaç kez gevşetin. Boynu geriye doğru bırakın, hafif sağa sonra hafif sola doğru bırakın, bu pozisyonlarda birkaç saniye kalın. Aynı hareketleri alt çeneyi öne doğru çıkararak da yapın. "Hi" v "U" seslerini dudak çevrenizi büzmeden kısa kısa çıkartmanız da pozitif etkili yüz yogası uygulamalarıdır.