Yazın ilk açık hava dans partisi

2014'TEN beri Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve eğitmen kadrosu arasında akademisyenlerin de yer aldığı City Dans Okulu, bu yazın ilk açık hava dans partisini düzenledi. Buca'da ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye dans şampiyonlarından Büşra Yılmaz ile birlikte dans eğitmeni ve öğrencilerden oluşan 600'ün üzerinde misafir katıldı.

Dans Okulu'nun sahibi Erdem Mutlu ve ekibinin öncülüğünde 3 saatliğine yapılan gecede pist hiç boş kalmazken, yorulmak bilmeyen gençler Latin danslarını ustalıkla sergilendi. İzmir'deki dansçıların yüzde ellisinin Buca'da olduğunu ve bu açıdan şanslı olduklarını ifade eden Erdem Mutlu, "Her hafta dans buluşmalarını yapmaya devam edeceğiz. Kış boyunca kapalı alanlarda bir araya gelmiştik. Bugün buraya gelen herkes, açık alanda müziğin ritmine ayak uydurmanın keyfini doyasıya çıkardı ve gecenin bitmesini istemedi" dedi. ■ ERCAN AKGÜN