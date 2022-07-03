Düşes’in zarafet sırları

Zarafeti ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kate Middleton sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dünyanın dört bir yanında hatırı sayılır derecede hayrana sahip olan düşes, her zaman nasıl bu kadar zarif göründüğü merak konusu. Kate Middleton hareketleri kadar stiliyle de zarafetini destekliyor... İşte Cambridge Düşesi'nin tarzınızı bir üst seviyeye taşıyacak sırlar...

KIYAFETLERİN VÜCUDUNA OTURMASINA DİKKAT EDİYOR

Kate Middleton dendiğinde akla vücuda mükemmel bir şekilde oturan kıyafetler gelir. Elbette bu işin sırrı düzenli olarak tadilat yaptırmaktan geçiyor. Düşes, yıllardır sahip olduğu parçalara tadilat yaptırarak yeniden kullanıyor. Kimi kesimlerin ve dikişlerin figürünü nasıl ortaya çıkaracağını biliyor. Haliyle kendisini zarif ve ince gösterecek kıyafetleri tercih ediyor.

AKSESUARLARI İYİ KULLANIYOR

Düşes, klasik ve basit kıyafetlere ilginç detaylar eklemeyi seviyor. En sevdiği aksesuarlardan biri de yakalar. Özellikle sade parçaları yaka gibi aksesuarlarla bir üst seviyeye taşıyor.

ETEK BOYUNA KATILACAĞI ETKİNLİĞE GÖRE KARAR VERİYOR

Resmi etkinlikler için diz hizasından biraz aşağıda, sade ve klasik elbiseler tercih ediyor. Resmi olmayan etkinliklerde ise kendisini yere kadar uzanan uçuş uçuş eteklerle görüyoruz. Kendisi son yıllarda diz üstü etek ve mini etek giymeyi tamamen bıraktı.

RAHATLIK VE ŞIKLIĞI KOMBİNLEYEBİLİYOR

Konu Kate Middleton olduğunda akla gelen ilk parçalardan biri de çizgili bluzlar. Her zaman iyi görünen bu parçalar, doğru bir jeanle birleştirildiğinde ortaya hem şık hem de rahat bir görünüm çıkıyor.