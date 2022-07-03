Türkler saçını ve sakalını önemsiyor

Türkiye genelinde kadın-erkek toplam 650 kişiyle kişisel bakım üzerine bir araştırma gerçekleştirildi. Remington Türkiye'nin, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ve çarpıcı verileri ortaya koyan araştırma gösteriyor ki; pandemi sayesinde birçok konuda olduğu gibi saç ve sakal bakımı konusunda da uzmanlaştık. "Kuaföre hiç gitmiyorum" diyen kadınların oranı 45 olurken, ayda en az 5 defa kuaföre uğruyorum diyenlerin oranı sadece yüzde 15. Erkeklerde ise berber kültürü tamamen değişti. Türk erkeklerinin yüzde 68'i tıraşını evinde yaptığını belirtiyor.

DÜZ SAÇ SEVIYORLAR

Araştırma sonuçlarına göre kadınlar saçlarını en fazla düz olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Düz saçı seviyorum diyenlerin oranı yüzde 69. İkinci sırada ise dalgalı cevabı geliyor. Bu nedenle kadınlar en fazla saç düzleştiricisi satın almayı tercih ederken, saç maşası ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan kadınların sadece yüzde 27'si saç şekillendirmek için kurutma makinesi kullanıyor. Saçını evde kendi cihazıyla şekillendiren kadınlar, sahip oldukları cihazlarla adeta aşk yaşıyorlar. Saç şekillendiricimden asla vazgeçmem diyenlerin oranı yüzde 58. Kadınların yüzde 70'i saçlarını yıkadıktan sonra saç kurutma makinesi ile kurutmayı tercih ederken, kurutma makinemi asla değiştirmem diyenlerin oranı da yüzde79.

SAKALLARI SERT VE GÜR

Türk erkeklerinin yüzde 72'si tıraş makinesini geleneksel bıçaklara tercih ettiğini söylüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 55'i çok fonksiyonlu ürünlerden yana. Tıraş makinesi alırken dayanıklı bir ürün olmasına da dikkat ediyorlar (yüzde 70). Fiyatı önemli diyenlerin oranı sadece yüzde 10. Çünkü araştırmaya katılan erkeklerin çoğu sakallarının sert (yüzde 81) ve sık (yüzde 71) olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, ürünün dayanıklı olması önem kazanıyor. Yüzde 22'si ise yılda en az bir kez makinemi değiştiririm diyor.

KADINLAR ÜNLÜLERI TAKIPTE

Kadınlar, saç modelleri için en fazla ünlüleri takip ederken, yüzde 53'ü takip ettikleri ünlülerin saçlarından ilham aldığını belirtiyor. Erkekler ise kadınların aksine sakal modelleri için ünlüleri takip etmiyor (yüzde 71). Yüzde 70'i sakalının şekline kendisi karar veriyor. Kadınlar saçları için internette araştırma yaparken erkekler sık gitmese de en çok berberlerine güveniyorlar (yüzde 72). Ayrıca sakal bakımlarıyla ilgili yeterince bilgi sahibi olduklarına inanıyorlar (yüzde 67).

EN AZ YILDA BIR DEGISIM

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 59'u saçlarından memnun olduğunu dile getiriyor. Dışarıya çıkmadan önce saçlarını şekillendirmek için ayna karşısına geçenlerin oranı yüzde 67. Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 65'i saçları için vaktinin en az 15 dakikasını ayna karşısında harcıyor. Bir saatten fazla saçıyla uğraşan kadınların oranı ise yalnızca yüzde 5. Saçına önem veren kadınlar, haftada en az 2-3 kez saçlarını yıkıyor. Kadınların tamamı, saçlarında yılda en az 1 kez değişiklik yaptığını ya da yapmak istediğini belirtiyor. Her gün tıraş olurum ve bu konuda çok hassasım diyen erkelerin oranı ise sadece yüzde 23. Katılımcıların yüzde 45'i haftada bir gün tıraş olmak benim için yeterlidir diyor. Çünkü araştırma gösteriyor ki; Türk erkekleri en çok kirli sakal kullanıyor (yüzde55).