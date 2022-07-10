Destepe Höyügü, gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Doğal güzellikleri ve ören yerleri ile dikkatleri üzerine çeken Aydın'ın sokaklarında da adeta tarih fışkırıyor. Merkez ilçe Efeler'in Kemer Mahallesi'nde bulunan ve birçok Aydınlının dahi bilmediği Deştepe Höyüğü ise binaların arasından adeta göz kırpıyor. Milattan Önce (M.Ö.) 5 ila 7 bin yılları arasında Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Deştepe Höyüğü, günümüzde etrafında yükselen binaların arasında kalmış durumda. Höyüğün, Çine'de bulunan Tepecik Höyüğü gibi Kalkolitik döneme kadar uzandığı da düşünülürken, tarih sevdalısı vatandaşlar da bölgenin sahip çıkılarak yüzey araştırmaları yapılmasını istiyor.



Mehmet Özçakır



AYDINLILARIN ATALARI

Efeler'in ilk yerleşim yeri olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'nden de daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen höyüğün, panoramik görüntüsü de güzel bir manzara sunuyor. Günümüzde höyüğün korunaksız ve bakımsız durumda olduğu ifade eden Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır, "Höyüğün Kalkolitik Çağa yani bakır çağına kadar uzandığı da söylenmektedir. Milattan Önce (M.Ö.) 5 bin ila 7 bin yılları arasında Aydın'da ilk yerleşim yerinin bulunduğu bu tepe, Anadolu'da var olan birçok höyüğün benzeri. Aydın'ın ilk ataları bu Deştepe Höyüğü'ne yerleşmişler. M.Ö. 2 binli yıllarda Tralleis'e doğru ilk toplu yerleşimin başladığını biliyoruz. Bugün mahalle arasında kalmış, çok fazla da korunaklı olmayan Deştepe Höyüğü üzerinde gezildiğinde ise çok güzel manzarası ve panoramik görüntüsü ile Aydın'da gerçekten güzel bir mesire alanı, güzel bir ziyaret edilebilecek ören yeri olarak restorasyonu ve bakımının yapılması düşünülebilir" dedi.



● İHSAN KARATAŞ