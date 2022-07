İzmirli sanatçı ödülleri topluyor

izmir'in popüler yerlerinden Bostanlı'da, kendi alanlarında ödüllü sanatçılarıyla dövme sektörüne farklı bir boyut ve kalite kazandıran AG Art Collective'nin sahibi Atalay Gölge, mesleğin daha iyi yerlere gelebilmesi için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Eşi ve aynı zamanda Marka Koordinatörü olan Gözde Atalay'ın de yönlendirmeleriyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında ismini duyurmaya başlayan Atalay Gölge, sektöre başlama sürecini, başarılarını, hedeflerini ve bu işin nasıl yapılması gerektiğini bizlerle paylaştı. Çocukluğundan beri dövmeye ilgisi olan Gölge, hayalini kurduğu stüdyoyu İzmir'e kazandırdığı için çok mutlu. Dövme, piercing ve kalıcı makyaj uygulamalarının yapıldığı merkezde, yoğunluğun çok fazla olduğunu belirten Gözde Atalay ise "Müşterilerle ön görüşme yapıp anca bir iki ay sonrasına randevu verebiliyoruz" dedi.



- Atalay senin dövmeye olan ilgin ne zaman başladı?

A.G. Benim dövmeye çocukluğumdan beri ilgim vardı. Ancak ailem beni hep mobilya tasarım bölümlerine, çıraklık okullarına göndermek için çabaladı. Onların zamanında dövme işi biraz serserilik olarak görülürdü ve meslekten sayılmazdı. O dönemde dövme yapanlar pek ciddiye alınmazdı.



- Bu işe geçişin nasıl oldu peki?

A.G. Meslek lisesine gittiğimde mobilyaların üzerine sürekli şekiller, resimler çizerdim.

Aslında resim öğretmenimin bunu fark edip beni yönlendirmesinden sonra hayatıma yön vermiş oldum. Liseyi bitirdikten sonra yine babamla dövme konusunda fikirlerimiz çatıştı. Bu kez de beni bir fabrikada CNC operatörü olarak işe yerleştirdi. Ama ben yine durmadım ve orada metallerin üzerine bir şeyler çizmeye başladım. Ama hiç mutlu değildim, çünkü istediğim iş bu değildi. Ben de durmadım ve kendi kendime bir dövme cihazı yaptım. O makineyle de ilk olarak arkadaşlarıma çizimler yapmaya başladım.





- Ailenin onay vermeye pek niyeti yoktu sanırım

A.G. Annem ve babam bir süre sonra yaptığım dövmeleri görmeye başladıkça bana inandı ve bu işten vazgeçmeyeceğimi anladılar. Ben de fabrikadaki işimden ayrıldım ve bazı kişilerle ortak stüdyolar açtım. Ancak işletmecilik kısmı bende olmadığı için biraz zarar gördüm. Ben de bunun üzerine 2012'de AG Art Collective ismiyle kendi stüdyomu kurdum. Karşıyaka'da 8 yıl kadar hizmet verdikten sonra Ekim 2020'deki İzmir depremi nedeniyle binamız hasar gördü ve oradan ayrılmak zorunda kaldık.



- Gözde siz nasıl tanıştınız Atalay ile?

G.A. 2016'da İzmir'de özel bir bankada portföy danışmanlığı yaptığım sırada tanıştık.



- Sen ne zaman dahil oldun işlere?

G.A. Aslında 2016'dan beri her şeyi dışarıdan yönetiyordum. Markayı daha da güçlü hale getirmek için elimden geleni yapıyorum.

2019'da evlendik ve geçtiğimiz sene şirketin marka koordinatörlüğü yapmaya başladım.





- Ne yönde katkıların oldu?

G.A. Kendisinde ilk dikkatimi çeken, sanatının çok iyi olması ama bunu yeterince tanıtmamış olmasıydı. Yaptığı işi herkesin görmesi gerekiyordu. O yüzden yurt dışındaki fuarlara katılmasını önerdim. Her defasında ona güvendiğimi belli ettim. Genelde başka kadınlar eşlerini kıskanır ve tek başına yurt dışına göndermez. Ben Atalay'ın her gidişinde yenilenip, daha iyi bir vizyonla geri döneceğine inanıyordum.

Öyle de oldu. Birkaç sene yabancı fuarları gezdikten sonra artık bu alandaki yarışmalara katılma zamanı gelmişti.



- Hangi ülkeleri dolaştın Atalay?

A.G. İsviçre, Danimarka, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya başta olmak üzere 12 ülkedeki fuarlara katıldım. Her gidişimde kendime olan güvenim arttı. Eşimin bana şans getirdiğine inanıyorum.



- Yarışmalardan derece elde etmiş miydin?

A.G. Avrupa'da 7 birincilik ödülü aldım.

Orada torpil kesinlikle yok. Hiç tanımadığın bir jürinin önündesin ve konuya tamamen sanat odaklı bakıyorlar.





- Yurt dışındaki dövme sanatçılarıyla mesleki dayanışmanız oluyor mu?

A.G. Biz sürekli yabancı sanatçıları ağırlıyoruz.

Burada bizim müşterilerimize hem dövme yapıyorlar hem de kültürel olarak paylaşımlarda bulunuyorlar. Yarışma birinciliklerimden sonra 56 kişiden oluşan Avrupa ekibine dahil edildim. O ülkelerden istediğime sorunsuz şekilde giriş çıkış yapabiliyorum.



- Eşini nasıl tarif edersin Gözde?

G.A. İşine aşık, çok iyi bir patron ve eş.

Onun tek amacı herkesin mutlu olması. Stüdyoda ne kazanılıyorsa şeffaf bir şekilde bilinir ve herkesin maaşları adil şekilde, fazlasıyla ödenir. Kimin tasarımları daha çok satılırsa onu pirimle ödüllendirir. Atalay, vermeden alınmayacağını düşünen bir insan ve emeğin karşılığını mutlaka verir. Çalışanlarımız, bizim ayda ne kadar ciro yaptığımızı, bunun nerelere harcandığını, kimin cebine kaç para girdiğini bilir. Günümüzde bunu hiçbir patron yapmaz. İhtiyacı olan biri geldiğinde hiç geri çevirmez. Hayvanlara bile çok yardımı dokunmuştur.

Verdiği sözü yerine getiren, kişilik olarak tam istediğim gibi biridir. İşte bu merhameti ve vicdani yönleri yüzünden kendisiyle evlendim.





- Atalay'ın iş prensibi nasıl?

G.A. Atalay her müşterinin bizden memnun ayrılması gerektiğini düşünür ve çalışanlarına da bunu tembihler. Amaç sadece bu işi ticarete döküp tonla para kazanmak değil. Bu mesleği herkesin sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini istiyoruz. Para bir şekilde kazanılır.



- Gelen kişilerde dövme yapım süreci nasıl işliyor?

A.G. Önce kişinin vücudunda işlem yaptırmak istediği yerin fotoğrafı çekiliyor. Sonra tasarım hazırlanıyor. En son olarak da o tasarım, sanki vücuduna yapılmış gibi bitmiş haliyle bilgisayar üzerinden gösteriliyor.

Eğer müşteri onay verirse dövmeyi yapmak için randevu tarihleri oluşturuyoruz.



- Sizde hangi hizmetler var?

G.A. Dövme, piercing ve kalıcı makyaj uygulamaları yapıyoruz. Dövme için gelen müşterilerle ön görüşme yapıp anca bir iki ay sonrasına randevu verebiliyoruz.





- Eğitim veriyor musunuz?

G.A. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimlerimiz oldu. Şu an akademiye dönme sürecindeyiz. O konuyu netleştirdiğimizde bilgilendirmeler yapacağız.

Diğer işletmelerden bir farkınız da dernek konusu sanırım A.G. Kentimizdeki ilk dövme derneğini kurduk; İzmir Dövme Derneği. 2 ay oldu daha. Bu sektörü ve çalışanların hakkını korumak için çok seçici davranıyoruz ve her gelen kişiyi derneğe üye yapmıyoruz. İşçiliğine güvendiğimiz, ticarete değil sanata önem veren kişileri bu çatı altında toplayacağız.

YOKTAN VAR ETTİĞİMİZ STÜDYO HAYALLERİMİZİN ÖTESİNE GEÇTİ



- Şu anda içinde bulunduğunuz stüdyonun tasarımı size mi ait?

G.A. Daha önceden Karşıyaka'da başka bir binadaydık. Pandemide işler düşünce epey zorlanmıştık.

Ardından İzmir depremiyle birlikte oradaki yerimiz zarar gördüğü için taşınmak zorunda kaldık. Bu binayı bulduğumuzda çok eski bir anaokuluydu. Komple tadilat yaptırdık.

Burası yoktan var edildi. Ama çok şükür şimdi her şey yolunda. Şu an Bostanlı'daki 600 metrekarelik 2 katlı yerimiz, hayalimizin de ötesinde bir mekan oldu. Bu kadarını düşünmüyorduk.

Buraya yaptığımız masrafla çok güzel bir ev ya da araba alabilirdik. Yatırımımızı buraya yaptık. İnsanlar bu sokaktan geçerken binamızın fotoğrafını çekiyor. Gittiğim bazı ortamlarda gençlerin yaptığı güzel yorumlara kulak misafiri olmak çok hoşumuza gidiyor.

"EN İYİ REKLAM MEMNUN MÜŞTERİ"

- Dışarıdan bakınca çok pahalıymış gibi bir algınız var.

G.A. Burada üst segmente hitap ediyoruz. Bizi ve işçiliğimizi bilen kişiler geliyor zaten. Ama tanımayanların kafasında "Çok pahalıdır" düşüncesi var aynen. Bu algıyı kırmaya çalışıyoruz. Bize en çok arkadaş tavsiyesiyle geliyorlar. Geri kalanı da sosyal medya reklamlarıyla geliyor.

KALİTELİ BOYA VE İĞNELERİ KULLANIYORUZ

- Kullandığınız ürünlerde neye dikkat ediyorsunuz?

A.G. En iyi boya ve iğne markalarını kullanıyoruz. Herkesin gözü önünde sıfırdan açıyoruz. Hepatit B hastalığı genelde dövme sektöründen bulaşıyor. O yüzden buna çok dikkat ediyoruz. Paslanmaz titanyum piercing kullanıyoruz. O da çok hassas bir konu.

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET



- Çalışma saatleriniz nasıl?

A.G. Haftanın 7 günü açığız. Hafta içinde 10.00-21.00 arasında hizmet veriyoruz. Tüm resmi tatillerde ve özel günlerde faal durumdayız.

Bayram zamanlarında çok yoğunuz. Çünkü kurumsal firmalarda çalışanlar anca o tatillerde daha rahat oluyor.

KİŞİYE ÖZEL TASARIM



- Sizin kurallarınız neler?

A.G. Bir başkasında olan dövme modelinin aynısını yapmıyoruz. Kişiye özel çalışıyoruz.

Bizim 3 tasarımcı arkadaşımız var ve müşterinin hikayesine, isteğine göre dövme şekilleri hazırlıyorlar. Kişi kendini özel hissetmeli. İlla ki internetten gördüğü bir figürü isteyen oluyor ama biz o çalışmada mutlaka bir değişiklik yapıyoruz veya kendimizden bir şeyler ekliyoruz.

Nasıl ki ben sıfırdan bir dövme modeline emek harcayıp işliyorsam, bir başkasının da emeğini çalıp haksızlık edemem.