Bayram turizmcilerin yüzünü güldürdü

geçen bayram tatilini değerlendiren Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü ve BODER Genel Sekreteri Yiğit Girgin, otellerin yüzde yüze yakın bir doluluğa ulaştığını söyledi. Pandeminin getirdiği iç pazar hareketi, yurt dışı uçuşlarının açılması ve bayram tatili ile birlikte yoğun bir sezon geçirdiklerini kaydeden Girgin, "Geri kalan Temmuz dönemi için otellerde yüzde 90 oranında bir doluluk seyri var. Pandeminin getirmiş olduğu iç pazar hareketliliğinin yanı sıra bu yıl yurt dışı pazarının da açılmasıyla birlikte, Bodrum nüfusunda bir yoğunluk gözleniyor. Son iki yılın ardından yabancı turistte ciddi bir artış gerçekleşti. Yerli turistin yurt dışı tatil yaptığını da biliyoruz.AĞUSTOS ayı içinse hala avantajlı tatil fırsatları yerli ve yabancı turisti cezbediyor" diye konuştu. İngiliz turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yiğit Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yabancı turistte uzun süredir Bodrum özlemi vardı. Özellikle İngiliz pazarından ciddi bir talep var. Öte yandan Bodrum-Milas Havalimanı Haziran sonu rakamlarına baktığımızda; yurt dışından 275 bine yakın yolcu geldi. Bir önceki sene ise bu rakam 93 bin civarındaydı. Deniz yolu taşımacılığına baktığımızda da 65 binin üzerinde haziran sonu itibarıyla yabancı turist geldi. Bir önceki yıl, bu rakam 761 civarındaydı. Birçok tatil alternatifinin yer aldığı Bodrum'a herkesi bekliyoruz."