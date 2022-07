Ege Bölgesi’nde bir ilk: SİBO teşhisinde nefes testi

TALATPAŞA Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, SIBO hastalığı (ince bağırsaktaki zararlı bakteri artışı) ve hastalığın teşhisinde altın standart nefes testi hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Seven, Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu olarak SIBO teşhisindeki altın standart nefes testini, Ege Bölgesi'nde ve laboratuvar ortamında bir ilk olarak sunduklarına da dikkat çekti.

Uzm. Dr. Serdar Seven, şöyle devam etti: "SIBO teşhisinde altın standart nefes testi, SIBO'yu teşhis etmek için en gelişmiş ve en yaygın testtir. Test öncesi kişinin 12 saatlik açlığı istenir. Ardından 3 saat boyunca her 15 dakikada bir miktar şeker tüketimi sonrası nefesi tüplere alınarak inceleme sağlanır. Pankreatik enzim yetersizlikleri ve çölyak için de önemli bir testtir. Eğer SIBO belirtileri taşıdığınızı düşünüyor yada hekiminiz sizde SIBO varlığından şüphelenmiş ise laboratuvarlarımızda SIBO nefes testini yaptırabilirsiniz. Ayrıca Nefes testi için gerekli solunum hava örneğini size sağladığımız ev kiti yardımı ile kendi ev ortamınızda da kolayca toplayabilirsiniz."

SIBO hastalığının şişkinlik şikayetine neden olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Serdar Seven "Yüksek oranda basit şeker ve basit karbonhidrat tüketimi ile bağırsaktaki zararlı bakterilerin çoğalarak, bağırsak florasının bozulması durumu SIBO tablosunu oluşturur. Yıllardır süren gaz ve şişkinlik şikayetlerinin sorumlusu olabilen SIBO reflüden, sızdıran bağırsağa kadar pek çok sorunun ardındaki sebep olabilmektedir. SIBO semptomları esas olarak bağırsakta ortaya çıkar" diye konuştu.