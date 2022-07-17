Kişiye özel stil rehberliği fark yaratıyor

3 kuşaktır tekstil sektöründe hizmet veren bir ailenin üyesi olan Toygar Köse, kişiye özel takım elbise tasarım ve üretimleriyle stil ve moda konusunda danışanlarına rehberlik ediyor. Kendisini stil rehberi olarak tanımlayan Toygar Köse, kişinin stiline uygun bir gardırop hazırlayıp yaşam stilini görselleştirmek için yıllardır çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Köse, "Ben terzi değilim. Stil rehberiyim. Ancak müşterilerimin ölçüsünü ben alıyorum. Kişiye özel koleksiyonun seçiminde gerekli yönlendirmeleri yapıyorum. Aldığım ölçüler doğrultusunda kendi geliştirdiğim metod ile kalıp çıkarıp, kumaşların kesimini ben yapıyorum. Provaları ben yapıyorum ve ürünü teslim ediyorum. Benim uzmanlığım, kişinin stiline uygun bir gardırop hazırlamak. Kişinin yaşam stilini görselleştirmek. Hedefinize ulaşmak için doğru bir zaman yönetimi yapmalısınız" diye konuştu.

"Danışanlarına yeni bir stil kazandırmak için onun kim olduğunu bilmeniz gerekir" diye konuşan Köse, şöyle devam etti: "Stil rehberi, kimin, neyi, nerede, ne zaman, nasıl giydiğini bilen ve bildiren kişidir. Buradaki kilit soru kelimesi 'kimin?'. Danışanımızın kim olduğunu bilmek zorundayız. Sosyal hayatı, iş hayatı, ruhu hakkında bilgi sahibi olursak danışanımızın stilini görselleştirebiliriz" dedi.