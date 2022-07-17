Tan Urla yerli ve yabancı yatırımcıları ağırlıyor

TEMEL çalışmalarına başladıkları proje Tan Urla hakkında bilgi veren Gül Tanyer Tozburun, Tan Urla'da mimari tasarım, sosyal olanaklar, ticari alanlar ve doğal hayatı harmanlayarak yeni bir yaşam tarzı sunacaklarını ifade etti.

ÇEKİM MERKEZİ

Proje bitiminde 300'e yakın anahtarı sahiplerini teslim edeceklerini dile getiren Tozburun, "Müşterilerimiz için Tanyer Yapı güvencesinde 1.29 oranlı 36 aylık bir ödeme kampanyası da sunuyoruz. Tan Urla'nın tüm bölgeye değer katacağı ve çekim merkezi olacağına inanıyoruz. Projenin toplam 36 ay inşaat süresi olacak, fakat projeyi daha erken bitirmeyi planlıyoruz. Projemiz, lokasyon olarak hem ulaşım imkanlarına hem de eğitim kurumlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Seferihisar, Sığacık Körfezi, Azmak Koyu, Çeşme ve Kuşadası aksına da çok yakınız" dedi. Gül Tanyer Tozburun, Tan Urla'nın toplam 20 bin metrekarelik ticari alana sahip olduğunu, farklı sektörlerdeki tanınmış markaları da bünyesinde toplayarak bölge için yeni bir çekim merkezi konumunda olacağını kaydetti.

HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI

Projede mimari özellikler kadar sosyal alanların da öne çıkacağını vurgulayan Tozburun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tan Urla'da şef restoranları, yöresel restoranlar, sağlık merkezi, spor salonu olacak. Hem siteye hem de bölge geneline hitap edecek. Sosyal etkinlikler, toplantı ve gösterilerin yapılabilmesi için bir köy meydanı kuracağız. Yeşil alan ve hobi bahçelerine de özel önem verdik. Tan Urla'da artık değeri giderek daha çok anlaşılan elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak. Güneş enerjisini de en etkin şekilde kullanmak için gerekli altyapıları kuracağız. Bölgenin bitki yapısına uygun bir çalışma gerçekleştireceğiz. Proje içerisinde bölge iklimine uygun farklı meyve ağaçları da dikeceğiz."