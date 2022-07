Tatilin son gününü kendinize ayırın

Assassin's Creed Odyssey

Senelerdir hız kesmeden devam eden Assassin's Creed serisinin, AC Origins ile birlikte tarz değiştiren oyun yapısının devamı olan AC Odyssey, bizi Atina ve Sparta arasındaki çekişmeli döneme götürüyor. Hikaye anlatımı olarak serideki en iyi oyunlardan biri olan AC Odyssey, o kadar büyük bir dünyaya da ev sahipliği yapıyor ki oyunu tamamlamanız için çok ama çok uzun süre oyunun başında kalmanız gerekiyor. Sağlam bir donanıma sahip bir bilgisayarda görsel açıdan da tek kelimeyle inanılmaz gözüken bu oyunu mutlaka değerlendirmelisiniz.

Batman: Arkham Collection

Uzun süre önce piyasaya çıkmış olmasına rağmen halen oynanabilirliği çok yüksek olan Batman serisi, Arkham Collection adı altında bir pakette satılıyor. İçeriğinde Batman: Arkham Asylum'un ve Arkham City'nin Game of the Year versiyonlarının yanında Batman: Arkham Knight ve bu oyunun sezon paketini de barındıran dev paketin satış fiyatını görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Daha önce bu seriye hiç göz atmadıysanız Batman'e doyacaksınız.

Deathloop

Deathloop, 2021'in en iyi oyunlarından biriydi ve bu durum, 2022 yazında da değişmedi. Blackreef adındaki bir adada, kendini bir çeşit zaman döngüsünün içinde, tetikçiler tarafından kovalanırken bulan bir adamın hikayesini konu alıyor oyun ve bu döngünün içerisinde, adada aynı durumları farklı ipuçlarının peşine düşerek çözmeye çalışıyoruz. Oyun hem görsel açıdan, hem oynanış, hem de hikaye kurgusu açısından oldukça tatmin edici

Hades

Yunan mitolojisinin en 'roguelite' halinde babanızın hükümdarlığından kurtulmak ister misiniz? 2020'nin en iyi oyunlarından biri olan Hades, Zagreus'u kontrolünüze bırakarak cehennemden kurtulmaya çalıştığınız her tur için sizi ödüllendiriyor. Böylece her denemenizde Zagreus'un yeni yetenekleriyle düşmanlarınıza gerçek cehennemi tattırıyorsunuz.

Age of Empires IV

Strateji oyunlarının atalarından biri olan Age of Empires serisi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni versiyonuyla beklenilen ilgiyi gördü. Bundaki en büyük etken oyunun çok etkili bir senaryo moduna sahip olması. Bolca gerçek tarih bilgisi; gerçek bölgelerin, teknolojilerin ve sanat eserlerinin 4K çözünürlükteki videoları ve sürükleyici oynanışı ile Age of Empires IV, etkileyici bir oyun. Online kısmı da oyunun hiç eskimemesini sağlıyor.

Cyberpunk 2077

Her ne kadar ilk çıktığında birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratsa da Cyberpunk 2077, piyasaya sürüldüğü andan itibaren aldığı güncellemelerle oynanabilir bir oyun halini aldı. Night City'de özgürce dolaşıp 'cyberpunk' dünyasını iliklerimize kadar hissettiğimiz oyun, karakterimizi istediğimiz gibi modifiye etme ve tonla seçenekle buluşma imkanı sağlıyor

Forza Horizon 5

Canınız, istediğiniz tipte bir arabaya atlayıp dağ tepe yarışmak istiyorsa Forza Horizon 5'ten başka bir oyun aramanıza gerek yok. Microsoft'un her oyunda daha da geliştirdiği Forza Horizon serisi, beşinci oyunuyla bir yarışsevere her istediğini veriyor.

God of War

Her türlü tavsiye listesinde kendine bir yer bulan God of War, elbette ki bu oyunu daha önce oynamamış olanların da tercihi olmalı. Kratos'un İskandinav tanrılarıyla mücadeleye giriştiği yeni God of War, her anlamda tatmin eden bir oyun paketi. Oynanış, hikaye anlatımı, görsellik; ne ararsanız God of War'un son oyununda mevcut. Hatırlatmayı da yapalım: Devam oyunu God of War: Ragnarok da yapım aşamasında ve yayınlanmasına çok az bir süre kaldı!