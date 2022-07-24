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Geleceğin mimarları geçmişi yeniden tasarladı

Basmane Hatuniye Meydanı’ndaki bin 800’lü yılların başında inşa edilmiş Tevfi k Paşa Konağı, Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından yeni işlevlerle tasarlandı.

24.7.2022

Geleceğin mimarları geçmişi yeniden tasarladı

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, önceki yıllarda, yeniden işlevlendirme stüdyosu çerçevesinde, kente mal olmuş; Elektrik Fabrikası, Alsancak Garı, Toprak Mahsulleri Ofisi Siloları, Yıldız Sineması gibi tarihi yapıları yeni işlevlerle tasarladı. Öğrenciler bu kez, Basmane'de yaklaşık 200 yıldır var olan Tevfik Paşa Konağı için projeler üretti. İzmir'deki geleneksel mimarlık mirasının karakteristik bir örneği olan yapı, öğrenciler tarafından birbirinden farklı çağdaş tasarım stratejileri kullanılarak konaklama, kafe ve dükkan gibi alanlara dönüştürüldü.

PROJELER DERSTE ÇİZİLDİ
Projeler, Yaşar Üniversitesi RITM Araştırma ve Tasarım Grubu üyeleri Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ ve Araştırma Görevlisi Özüm Karadağ tarafından yürütülen ders çerçevesinde üretildi. Farklı projeler mimarlar ve akademisyenlerden oluşan konuklara sunuldu. Konuklar, öğrenci sunumlarının ardından sergideki tasarımları inceledi. 1907-1909 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan Tevfik Paşa'ya ait olduğu bilinen tarihi konağın 20'inci yüzyılın başlarında otele çevrildiği düşünülüyor. Günümüzde ise göçmenlerin kaldığı bir otel olarak kullanılan yapı, TARKEM tarafından satın alındı.

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