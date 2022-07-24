Gelin damat sahneye çıktı

İZTO Meclis Üyesi Ahmet Zeybek'in kızı İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçısı soprano Burcu Ömür Zeybek ile yüksek mühendis Osman Akif Özcan'ın oğlu İZDOB Orkestra Şefi ve besteci Orhan Öner Özcan, İzmir Arena'da attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi.

SÜRPRİZ YAPTILAR

Çiftin nikah şahitliğini İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İZDOB Müdürü Aydın Uştuk. Begüm Kosor ve Ersin Yılmaz yerine getirdi. 600 davetlinin yer aldığı düğünde, çiftin yakın arkadaşlarından oluşan orkestra eşliğinde solist Cansu Nihal Akarsu sahne aldı. Gecede konuklara sürpriz yapan damat bey piyanoya, gelin hanım da mikrofon başına geçerek George Gershwin'in "Summertime" adlı parçasını seslendirdi. Sevenleri ve dostlarıyla birlikte keyifli bir düğün eğlencesi yaşayan Özcan çifti, balayı tatillerini Mısır'ın turizm merkezi olan Sharm El- Sheikh'de geçirdi. ■ ERCAN AKGÜN