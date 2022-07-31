“90’ların müziğinde samimiyet vardı”

Söz ve müziği kendisine ait olan 'Kim Tutar Beni' şarkısına çektiği video klibiyle çok konuşulan Türk pop müziğinin yıldızı Rüya Ersavcı, 90'lı yıllara damga vuran parçalarıyla da hayranlarını coşturmaya devam ediyor. Flamingoların yer aldığı eşsiz bir manzarada klibi çekilen 'Kim Tutar Beni', dijital platformlarda yayına girdiği 11 Mart'tan bu yana müzikseverlerin dilinden düşmezken, ünlü sanatçı 'Kal Biraz', 'Hep Sıfır', 'Turkish Delight', 'Baba', 'Akşam Delisi' ve 'Esas Oğlan' gibi hitlerini de canlı performanslarla sevenleriyle buluşturmaktan büyük keyif alıyor.

SEYİRCİ BİZİMLE SÖYLÜYOR

Rüya Ersavcı, kendisi gibi müziğiyle 90'lara damga vuran Metin Özülkü, Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale, Ufuk Yıldırım, Reyhan Karaca ve Ümit Sayın ile aynı sahneyi paylaştığı "Şimdi 90'lar" projesi kapsamında, Moda Kayıkhane'de kendilerini izlemeye gelenleri nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde verdikleri konserlerin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Rüya Ersavcı, "İnsanlar tesadüfen değil, o dönemi iyi bildikleri, o zamanki hayatlarına özlem duydukları için bize geliyorlar. Tüm şarkılarımızı bizimle birlikte seslendiren bir seyirciyle buluşuyoruz. Çünkü 90'ların müziğinde gerçek sevgi, samimiyet, yakınlık var" diye konuştu.

GEÇMİŞİ ÇOK ÖZLÜYORUZ

90'ları 'çok özel yıllardı' diye tanımlayan Ersavcı, "Türkiye'de herkesin mutlu olduğu; duyarlılığın, samimiyetin, dayanışmanın ağır bastığı yıllardı. Dijital mesafelerin olmadığı, komşuluk ilişkilerinin sürdüğü; sevgilerin, aşkların daha masumane yaşandığı dönemdi 90'lar... Birçok TV ve radyo kanalı açıldı, birçok kaliteli sanatçı çıktı... Toplumun bu iyi enerjisi, güzelliği şarkılarımıza da yansıyordu. Çünkü pop müziği güncel yaşamla, sokağın diliyle, gençlerin iletişimiyle iç içe. Oysa günümüzde her şey çok hızlı tüketiliyor. İnsanlar doyumsuz... 90'ların sevgisine, içtenliğine aç. Bu yüzden bizim sahnemizde eski yaşamlarına dönüyorlar, o yılların sıcaklığını hissediyorlar... Sadece izleyici mi, bizler de o atmosfere giriyoruz ve çok keyif alıyoruz" dedi.

SAHNEDE KENDİMİ BULDUM

97'de kızı dünyaya geldiğinde sahne hayatına ara verdiğini dile getiren Ersavcı, 2019'da yapımcı Hakan Eren yeniden sahnelere dönmem için teklifte bulundu ve "Şimdi 90'lar" projesiyle kendimi hayranlarımın karşısında buldum. Yıllar sonra sahnelerden ayrı kalmanın bana yaramadığını fark ettim. Çünkü izleyicilere ulaşmak için sahne çok önemli. Bu projeyle keyfim yerime geldi, hayat enerjimi yeniden kazandım. Yakında bireysel sahne projelerim de olacak. Ayrıca yeni bir 'Ninnilerle Rüyalar' çalışması hazırlıyorum. Daha farklı yorum ve düzenlemelerle devam edecek... Ninniler dijital medyada büyük ilgi görüyor. Yine klip çekeceğim yeni bir şarkımın hazırlıkları da son aşamada" dedi.

YENİ SARKILARIMDA DÜN VE BUGÜN VAR

MÜZİĞE tam gaz devam edeceğini belirterek hayranlarına yeni şarkı ve video kliplerinin müjdesini veren Rüya Ersavcı, "Yaptığım her şarkıda 90'ların tadı oluyor. Ne kadar bugüne ilişkin şarkılar yapsam da içine 90'lar kaçıyor. Çünkü kendi yaşadığımız dönemi, kendi neslimizin özelliklerini taşıyoruz. Haliyle bu müziğime de yansıyor. Çünkü içimizde bu var. Bir anlamda yeni şarkılarımda dün ve bugünün değerleri harmanlanıyor" dedi.

BÜLENT GÜRLÜK