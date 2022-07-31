Aydınlı öğrencilerden Kenyalı miniklere oyuncak

EFELER ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde örnek bir davranışa imza attı. Öğretmenleri Gürcan Alparslan ve Ömer Deniz Gezer koordinesinde sene boyunca ders dışı zamanlarda okulda ahşap oyuncak üreten öğrenciler, oyuncakları yaz tatilinde Kenya'nın başkenti Nairobi'ye bağlı bir kasabada faaliyet gösteren yetimhanede yaşayan çocuklara gönderdi.

Yetim çocuklara yönelik yardım faaliyeti yürüten Hayrat İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Kenya'ya ulaştırılan oyuncaklar, yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Oyuncakların dağıtımı sırasında yetim çocukların gözlerindeki mutluluk, öğrenci ve öğretmenlerin bir yıllık yorgunluğunu silmeye yetti" diyerek gönülleri fethettiler. ■ KAZIM YÖRÜKCE