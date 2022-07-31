Duvarları renklerin diliyle konuşturuyor

DOKUZ Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu Gamze Kurt, duvarlara yaptığı resimlerle dikkat çekiyor. 4 yıl boyunca başta temel sanat eğitimi olmak üzere tezhip, hat, minyatür ve ebru gibi geleneksel Türk sanatlarının birçok dalıyla ilgili eğitim alan Gamze Kurt, gelen taleplere göre, oteller, restoranlar ve işletmeler gibi mekanların duvarlarına resim yapıyor.

FIRÇA YERİNE MİKROFON

Çalışmaları hakkında Yeni Asır'a bilgi veren Kurt, "Okuduğum dönemde İstanbul'da Sabah Gazetesi'nde grafik, Dolmabahçe Sarayı'nda da restorasyon stajı yaptım. Mezun olduktan sonra iki meslek arasında çok fazla git gel yaşadım. Ama basın sektörüne ucundan kıyısından da olsa bir kere bulaşmıştım, kayıtsız kalamadım, uzak duramadım ve fırçayı bırakıp elime mikrofonu aldım. 10 yıl boyunca İzmir'de hem televizyonculuk hem de gazetecilik yaptım. Gazeteciliğe devam ederken duygusal olarak kendimi farklı bir şekilde motive etmem gerektiğini düşündüğüm bir dönemde, yeniden renklere ihtiyaç duydum" dedi.

MUTLULUK BULAŞTIRIYORUM

Evlerin odalarına, bahçelerin duvarlarına, otellere, işletmelere kısacası her yere resim yapabildiğini anlatan Kurt, "Örneğin en son Çeşme'de bir otelin girişine dikilen kuru bir ağacın dallarına asacağımız çömleklere ve ağaç tablalara resim yaptım. Tamamen Çeşme'yi ve tatili çağrıştıran bir çalışma oldu. Benim için farklı ve bir o kadar da keyifli bir iş oldu. En sevdiğim şey ise ben yüzümde mutlu bir tebessümle resim yaparken insanların beni izlemesi. Mutluluk bulaşıcıdır. Resim yaptığım sırada beni seyreden bir kişiyi bile mutlu edebiliyorsam bu benim için bir kazanımdır. Çünkü şu an tüm dünya insanları olarak ihtiyacımız olan en önemli şey bu bence. İşte ben buna kelebek etkisi derim" diye konuştu.

BOYADIKÇA YENİLENİYORUM

Duvarın yapısına, boyutuna ve yapılacak olan resmin detayına göre süresinin de değiştiğini belirten Gamze Kurt, ilk duvar resmini ise kendi evinin salonunun duvarına yaptığını söyledi. Duvar boyama sanatının kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ifade eden Gamze Kurt, "Boyadıkça yenilendiğimi, değiştiğimi, geliştiğimi fark ettim. Son dört yıldır da elimden fırçayı hiç bırakmadım. Sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyorum. Özellikle "@gamzekurt_art" Instagram hesabımdan daha farklı insanlara ulaşmaya çalışıyorum.

Yaptığım resimler beni mutlu ediyor ve bu mutluluğumu başka insanlarla paylaşmak da ayrı bir motivasyon kaynağı benim için. Renklerin insan ruhunu büyük ölçüde etkilediğini biliyorum ve ben renklerle oynamaya bayılıyorum. Zaten o yüzden yaptığım işlerde özellikle renkleri ön plana çıkarmayı seviyorum. Henry Matisse'nin dediği gibi, "Bir kilo mavi, yarım kilo maviden daha mavidir..." dedi. TOLGA TEKİN