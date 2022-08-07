Sivilcelerden kurtaran kürlerin tarifi evinizde

● 1 kaşık yoğurtla doğal peeling: Her gece uykudan önce cildinize 1 kaşık yoğurt sürün ve 10 dakika kadar bekleyin.

Yoğurdu cildinizden temizlemek için ılık suyla yıkayın. Yıkama esnasında peeling yapabilirsiniz.

Yoğurt içinde bulunan faydalı bakteriler, yüzünüzün canlanmasını ve ölü derinin kolayca atılmasını sağlayacaktır.

● Gül suyu ile tonik uygulayın:

Gül suyu, cilt bakımında oldukça popülerdir. Sivilcelerin büyümesini ve iltihaplanmasını önlemektedir. Her akşam ya da sabah cildinizi gül suyuyla temizlerseniz, cilt üzerindeki ölü derinin soyulmasını ve yeni hücrelerinin oluşmasına destek olabilirsiniz.

Gül suyunun organik olması işinizi daha da kolaylaştıracaktır.

Yüzün tüm bölümlerine gül suyunu sürün ve pamukla cildinizi silin.

● Antiseptik zerdeçallı yoğurt maskesi: Zerdeçal antiseptik bir baharattır ve cilt üzerindeki zararlı maddelerin atılmasına yardım eder. 1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın ve göz çevresine dikkat ederek yüzünüze uygulayın. Eğer bu öneriyi düzenli şekilde denerseniz; sivilceleri cildinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Özellikle de akne gibi iltihaplı durumlarda etkili sonuçlar vermektedir.

● Hindistan cevizi yağı ile nem dengesi: Hindistan cevizi yağı, cildi besleyen ve nem dengesini koruyan bir bitkisel destektir.

Doğal bir Hindistan cevizi yağı temin edin ve her sabah bu yağ ile yüzünüzü nemlendirin.

Oluşan sivilcelerin kurumasını, gözeneklerin sıkılaşmasını hızlandırmaktadır. Eğer son günlerde cildinize sivilce artışı hızlandıysa Hindistan cevizi yağı ile makyaj temizliğini de yapabilirsiniz.

●Limon suyu: Limon suyu asidik bir etkiye sahiptir ve cildi hassas olan sivilceli kişilere önerilmemektedir. Limon suyunun sivilceleri kısa sürede kuruttuğu, iltihapları temizlediği ve gözenekleri temizlediği ifade edilir. Gözenekler arasında kalan yağ ve kir tabakaları limon suyu sayesinde engelleyebilirsiniz.

Pamuk üzerine limon suyu sıkarak günlük cilt bakımını yapmanız önerilir.

● Sivilce kurutan karbonat peelingi: Karbonatla peeling yaparak sivilceli dokuyu temizleyebilirsiniz.

Çünkü karbonat, tanecikli yapısı sayesinde sivilceli hücrenin kurumasını sağlıyor.

Karbonatı birkaç damla limon suyu ile karıştırıp maske deneyebilirsiniz. Bu pratik yöntem yüzünüzün daha canlı ve temiz görünmesine destek olur.

Karbonat ve yoğurt karışımı hazırlayarak, sivilceli ciltlerin kısa sürede sağlıklı bir görünüme kavuşmasına şahit olabilirsiniz.

Karbonat, hücre yenilenmesini hızlandırmaktadır.

Sivilcelere kesin çözüm krem formunda evde hazırlanan bir uygulama var mı diye araştırma yapıyorsanız karbonatlı karışımları deneyebilirsiniz.

● Kahve telvesi peelingi:

Kahve telvesinde peeling etkisi vardır. Bu nedenle kahve telvesi ile sivilceler için etkili bir maske hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şekersiz içilen kahvenin telvesini alıp göz çevresinden tüm yüz bölgesine sürmek olacaktır. Kahve telvesinin cilt üzerinde 10 dakika kadar kalması size yardım edecektir.

Özellikle de Türk kahvesinin tanecikleriyle, sivilcelerin temizlenmesini hızlandırabilirsiniz.

● İltihap giderici diş macunu:

Diş macunu, yüzünüzde oluşan sivilcelerin iltihaplanmasını engelleyecek etkiye sahiptir.

İçerisindeki maddeler sayesinde, ölü hücrenin kolayca soyulmasına yardım eder. Çok ufak bir parça diş macunu ile sivilceli bölgeye masaj yapabilirsiniz. Diş macununun, sivilceli yüzeyde 15 dakika kadar kalması ve düzenli şekilde uygulanması önerilir.

● Yeni sivilceleri önleyen lavanta yağı: Doğal bir lavanta yağı temin ettikten sonra her gece bu yağ ile sivilceli bölgeye masaj yapın. Eğer yüzün pek çok bölgesine yayılan bir sivilce durumu söz konusuysa; pamuğa lavanta yağı damlatın ve yüzünüzü düzenli olarak silin. Lavanta yağı sayesinde, eski sivilceler kısa zamanda kuruyup iyileşecek yeni sivilce oluşumu önlenecektir.